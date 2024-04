Hyundai domina gli U.S. News & Word Report Best Hybrid and Electric Car Awards

U.S. News & World Report ha assegnato a Hyundai tre premi per le sue auto elettrificate. Nessun altro costruttore ha raggiunto, nell’edizione 2024 del prestigioso concorso, lo stesso numero di riconoscimenti. I modelli della casa coreana ad essersi imposti sono: la IONIQ 5, nominata miglior SUV elettrico; la IONIQ 6, nominata migliore berlina elettrica; la Tucson Hybrid nominata miglior SUV ibrido. Comprensibile la soddisfazione del management, per un risultato che non poteva essere migliore.

I Best Cars Hybrid and Electric Car Awards di U.S. News & World Report sono dei premi importanti, che possono incidere perfino sulle propensioni di scelta dei consumatori statunitensi. Vincerne tre è motivo di orgoglio. La commissione giudicatrice, prima di giungere al verdetto, ha valutato scrupolosamente 96 modelli ibridi, ibridi plug-in e 100% elettrici. Dieci le categorie in cui contendenti si sono misurati.

Il team della nota rivista pubblicata a Washington D.C., che per molti anni fu il settimanale con la più alta tiratura negli USA, ha valutato la qualità, il valore e le prestazioni dei modelli in gara, all’interno di ciascuna categoria. È stato un lavoro faticoso e accurato, che ha tenuto conto anche dei prezzi delle vetture in corsa e dei resoconti di autorevoli media automobilistici.

Nel giudizio hanno guadagnato il loro spazio anche i dati sull’affidabilità forniti da J.D. Power e quelli sulla sicurezza elaborati dalla National Highway Traffic Safety Administration e dall’Insurance Institute for Highway Safety. Un bel ventaglio di elementi, quindi, per esprimere un verdetto quanto più affidabile, partendo da un approccio di valutazione olistico per ciascun modello analizzato.

Successo netto per Hyundai

In questo ambito, Hyundai si è messa in evidenza: “La casa coreana -dice il redattore senior di U.S. News & World Report John Vincent– è diventata rapidamente uno dei leader nel mercato dei veicoli elettrici, con ottimi prodotti”. Fra i punti di forza dei modelli elettrificati a sua firma, la buona autonomia e i tempi di ricarica inferiori rispetto alla maggior parte dei concorrenti.

A marzo, i SUV Hyundai IONIQ 5 e Tucson sono stati inseriti dallo stesso magazine nell’elenco delle “migliori auto per famiglie“. Tornando ai Best Cars Hybrid and Electric Car Awards, la IONIQ 6 ha colpito per il suo stile elegante, gli interni spaziosi, la tecnologia intuitiva e la grande autonomia, per un pacchetto davvero completo.

La IONIQ 5 è piaciuta per la sua esperienza di guida confortevole, gli interni di alta qualità, la grande efficienza e la capacità di ricarica ultraveloce. Alla Tucson Hybrid è andato il premio per il suo design sorprendente, il propulsore efficiente, la manovrabilità dinamica e gli interni esclusivi. Quest’auto, secondo la giuria, ridefinisce l’esperienza di guida ibrida.