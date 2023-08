Hyundai avvia la produzione della Kona Electric in Europa

Hyundai ha annunciato nelle scorse ore l’avvio della produzione della nuova Hyundai Kona Electric nello stabilimento di Nošovice in Repubblica Ceca. Hyundai prevede di produrre circa 21.000 unità entro la fine di quest’anno e altre 50.000 l’anno prossimo. La vettura della casa coreana è un SUV elettrico che offre prestazioni elevate e un’ampia autonomia.

Partita la produzione della nuova Hyundai Kona Electric in Repubblica Ceca

La nuova Kona Electric è stata presentata a marzo e si caratterizza per miglioramenti al design e alla tecnologia rispetto al modello precedente. La vettura è disponibile in due versioni: una con una batteria da 48,4 kWh e una potenza di 114,6 kW (155 CV), che garantisce un’autonomia di 377 km secondo il ciclo WLTP, e una con una batteria da 65,4 kWh e una potenza di 160 kW (217 CV), che raggiunge i 514 km di autonomia. La ricarica rapida può arrivare fino a 125 kW, permettendo di recuperare l’80% della carica in circa mezz’ora.

La produzione della Kona Electric nello stabilimento ceco fa parte della strategia di Hyundai di offrire solo veicoli a zero emissioni in Europa entro il 2035. “Hyundai considera l’Europa come un mercato chiave, che si riflette nella nostra dedizione ai nostri clienti in tutto il continente. Per questo motivo produciamo più del 70 per cento dei nostri modelli – progettati pensando ai clienti europei – in Europa. In risposta alla crescente domanda dei nostri veicoli elettrici nella regione e con un focus sui tempi di consegna ridotti, produrre una delle nostre auto elettriche più importanti in Europa sottolinea l’importanza del mercato europeo per Hyundai”, ha dichiarato Michael Cole, Presidente & CEO di Hyundai Motor Europe.

La Kona Electric sarà destinata a 42 paesi europei, tra cui l’Italia, dove è già possibile ordinare il modello aggiornato a partire da 37.500 euro. Inoltre, Hyundai produrrà anche una versione con guida a destra per il Regno Unito, l’Irlanda e Cipro, e esporterà la Kona Electric anche in Turchia, Israele e nelle isole di Reunion e Guadalupe. La Kona Electric si aggiunge alla gamma di veicoli elettrici di Hyundai, che comprende anche la Ioniq Electric, la Ioniq 5e la Nexo a idrogeno.