Huawei e Chery lanciano il primo veicolo elettrico Luxeed

Huawei, la famosa azienda tecnologica cinese, ha annunciato una berlina elettrica dal design coupé. L’azienda ha rivelato la prima immagine dell’EV, dicendo che sarà presentata ufficialmente in questo trimestre, forse già ad agosto al Chengdu Auto Show.

L’auto elettrica fa parte di un progetto congiunto tra Huawei e il produttore di veicoli elettrici Chery

L’auto elettrica si chiama Luxeed EH3 ed è il frutto della collaborazione tra Huawei e Chery, uno dei maggiori produttori di auto cinesi. L’auto si basa sulla piattaforma E0X di Chery, che è stata sviluppata appositamente per le auto elettriche e che sarà condivisa anche con altri modelli del gruppo, come l’Exeed Sterra ES e l’Exeed Sterra ET.

La piattaforma E0X consente di ospitare una batteria da 70 kWh fornita da CATL, il maggior produttore cinese di batterie per auto elettriche. La batteria supporta la ricarica a 800 volt e garantisce un’autonomia di circa 700 km nel ciclo WLTP. Il Luxeed EH3 è equipaggiato con un motore elettrico da 200 CV, che gli permette di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 200 km/h.

L’auto dispone anche di una sospensione pneumatica adattiva, che regola l’altezza da terra in base alle condizioni della strada. Ma il vero punto di forza del Luxeed EH3 è il suo sistema di guida intelligente, basato sulla tecnologia Huawei ADS 2.0. Questo sistema comprende un sensore LiDAR, 11 telecamere ad alta definizione, 3 radar a onda millimetrica e 12 sensori ad ultrasuoni, che consentono all’auto di percepire l’ambiente circostante e di reagire in modo appropriato.

Il sistema Huawei ADS 2.0 offre diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il mantenimento della corsia, il cambio automatico della corsia, il controllo adattivo della velocità, il parcheggio automatico e la frenata d’emergenza. Il Luxeed EH3 è un’auto innovativa e ambiziosa, che dimostra le capacità tecnologiche di Huawei e Chery nel campo della mobilità elettrica. L’auto si propone come una valida alternativa alle berline elettriche occidentali, come la Tesla Model 3 o la Volkswagen ID.4.