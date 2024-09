House of MINI a Milano per celebrare il 65esimo anniversario del marchio

La nuova generazione di prodotti MINI è pronta a celebrare i 65 anni di storia del brand britannico nella suggestiva location di Via Montenapoleone 12. Si è tenuta la serata di inaugurazione della House of MINI, un luogo che vuole celebrare il passato e il futuro del brand con un percorso iconografico che attraversa i decenni di storia che hanno reso MINI una icona.

Dalla Mini alla MINI, from The Original to The Original, una vettura che cavalca le strade di tutto il mondo da 65 anni, mantenendosi sempre inconfondibile nell’aspetto e al tempo stesso attenta ad anticipare le tendenze, in grado di interpretare società e modelli culturali diversi, mantenendo una connotazione universale, un perfetto equilibrio tra tradizione e attenzione al futuro.

La House of MINI

“MINI è entrata nel portafoglio di prodotto del BMW Group nel 2001– dichiara Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato BMW Italia – con un ruolo fondamentale: attrarre una clientela diversa, più giovane e trendsetter che ampliasse il nostro target di riferimento. Oggi abbiamo davanti sfide altrettanto importanti: conservare questa iconicità e proiettarla nel futuro per assicurarci che il brand continui ad essere di successo e un punto di riferimento nel mercato dell’automobile e del lifestyle. E che continui a ispirare amore nella propria community di riferimento. È quello che abbiamo fatto negli ultimi vent’anni, periodo di tempo nel quale MINI è tornata ad essere un’icona di stile, di moda, di glamour come avvenuto con l’originale di Issigonis. Faremo tutto questo attraverso tre elementi fondamentali che hanno garantito il nostro successo attraverso le decadi: Design, Innovazione, Comunicazione”.

Abbiamo scelto di celebrare il 65esimo compleanno di MINI proprio nel quadrilatero della moda milanese, trasformando la nostra rinomata House of BMW nella House of MINI e i nostri modelli più iconici in vere e proprie “macchine del tempo”, in grado di guidarci attraverso i decenni come spettatori privilegiati dell’evoluzione della società, della musica e, naturalmente, dell’industria automobilistica e del nostro approccio al mercato – dichiara Federica Manzoni, Head of MINI Italia.

“Sono molto orgogliosa di essere qui, in questo luogo speciale, nel quale abbiamo voluto creare per due settimane un punto di riferimento per la nostra community, dove ripercorrere la storia di successo del brand MINI e, al tempo stesso presentare i nuovi modelli della gamma MINI compresa la Nuova MINI Aceman, dando una chiara visione del futuro del nostro brand. Tante sono le novità in termini di design e innovazione che MINI propone al mercato con la sua nuova gamma – prosegue Federica Manzoni. Design minimale, ottimizzazione dello spazio, moderni sistemi di assistenza alla guida, un nuovo mondo di esperienze digitali che coniugano la tradizione del design MINI, il tipico go-kart feeling con l’impegno del nostro brand per un futuro completamente elettrico e sostenibile”.

La novità Aceman

Dal 10 al 15 settembre la House of MINI ospita due prodotti che chiaramente esprimono l’heritage e il nuovo percorso dell’icona a 3 porte: un esemplare della Classica Morris Mini-Cooper S Works Rally del 1965 e la Nuova MINI Cooper.

Da lunedì 16 settembre il cortile della House of MINI accoglierà la Nuova MINI Aceman, un prodotto innovativo, un crossover 5 porte che combina dimensioni esterne compatte con il massimo spazio possibile all’interno dell’abitacolo e una trazione completamente elettrica, in ottica di ottimizzazione dell’uso dello spazio con un ingombro minimo combinato con un concept di guida moderno.