Hongqi: si punta all’Europa con 12 modelli di lusso entro 5 anni

I costruttori di automobili cinesi stanno mostrando un interesse sempre maggiore per il mercato europeo. L’ultimo marchio ad annunciare i suoi piani di espansione nel Vecchio Continente è Hongqi, un marchio di lusso storico controllato dal gruppo statale FAW. Al recente Goodwood Festival of Speed, Hongqi ha rivelato l’intenzione di lanciare ben 12 modelli entro i prossimi cinque anni.

La strategia di Hongqi mira a penetrare nei mercati europei, con un’attenzione particolare verso Francia e Germania, i due principali mercati del continente. I primi frutti di questo piano di espansione saranno visibili già entro la fine di quest’anno, con il lancio della berlina elettrica EH7 e del SUV EHS7. Questi modelli di fascia media si uniranno al SUV elettrico E-HS9, già disponibile in alcuni mercati del Nord Europa come Norvegia, Svezia, Danimarca, Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi.

L’obiettivo e le strategie di Hongqi

Hongqi ha un obiettivo ambizioso. Raggiungere tra le 30.000 e le 50.000 vendite annuali entro i prossimi cinque anni, concorrendo direttamente con i marchi tedeschi di lusso come Mercedes, BMW e Audi. Per raggiungere questo traguardo, il marchio cinese punta su un equilibrio tra prezzo, qualità e stile. Tuttavia, rimane l’incognita dei dazi doganali, che potrebbero influenzare significativamente la competitività dei prezzi di Hongqi. I vertici del gruppo stanno ancora valutando se assorbire questi costi o trasferirli ai consumatori. Se si optasse per la seconda soluzione, il prezzo del SUV E-HS9 potrebbe aumentare di 20.000 euro.

Nonostante queste possibili sfide, Hongqi è convinta che i prezzi “gonfiati” non comprometteranno la loro strategia di crescita in Europa. La berlina elettrica Hongqi EH7 (nella foto in alto) dovrebbe debuttare il prossimo autunno, promettendo un notevole pacchetto tecnologico. La versione con trazione integrale e doppio motore elettrico offrirà una potenza massima di 619 CV, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e un’autonomia potenziale di circa 700 chilometri, sebbene queste specifiche debbano essere confermate secondo i criteri del ciclo WLTP. Inoltre, il modello sarà dotato di un sistema di ricarica rapida da 250 kW.

Non solo 100% elettrico

Nei prossimi anni, l’offerta di Hongqi includerà non solo veicoli elettrici, ma anche modelli ibridi plug-in. Questo ampio ventaglio di opzioni testimonia la determinazione di Hongqi nel competere con i marchi di lusso europei, nonostante le difficoltà previste.

Hongqi ha dalla sua parte la forza della tradizione, essendo il marchio automobilistico più antico della Cina. Con una storia di prestigio alle spalle, l’azienda si prepara a sfidare i giganti del mercato europeo con innovazione e qualità. Se la loro strategia avrà successo, il panorama automobilistico europeo potrebbe vedere una significativa diversificazione nei prossimi anni, grazie all’ingresso di un nuovo e ambizioso concorrente.