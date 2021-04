Hongqi S9: l’hypercar cinese nata nella Terra dei Motori

Ammirata per la prima volta nel 2019 sotto i riflettori del Salone di Francoforte, la Hongqi S9 al tempo si era presentata come la futura hypercar cinese più potente ed esclusiva mai realizzata. Questa vettura ad altissime prestazioni era stata rivista qualche mese dopo al Salone di Pechino 2020, sempre però vestita da concept car. Dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, la Hongqi S9 è finalmente tornata alla ribalta ed ora è pronta a mostrarsi nella sua veste definitiva in occasione del Salone di Shanghai 2021.

Figlia della Motor Valley

Questa hypercar non è solo un orgoglio per la Cina, ma anche per l’Italia, considerando che verrà prodotta niente di meno che nella celebre Motor Valley o Terra dei Motori, ovvero l’area dell’Emilia-Romagna dove sono presenti i costruttori italiani protagonisti dell’automobilismo internazionale, come Ferrari, Lamborghini, Pagani, Maserati, Ducati e Dallara, solo per citare i nomi più celebri. Ma, oltre a questi, sono ben 16.500 le imprese della filiera

Disegnata da De Silva

La Hongqi S9 è frutto della joint venture siglata tra il colosso cinese “FAW” (proprietario del brand Hongqi) e la società specializzata nell’ingegneria e nel design automotive “Silk EV”. Ricordiamo inoltre che il look affusolato e avveniristico della S9 è stato affidato alle abili mani del “nostro” Walter De Silva, ora responsabile del design della Silk-FAW.

Prestazioni stratosferiche

Le prestazioni promesse da questo missile su ruote sono decisamente da urlo. Sotto il suo corpo vettura si nasconde un poderoso V8 ibrido in grado di sviluppare la bellezza di 1.400 CV. Le informazioni tecniche trapelate fino ad ora sono decisamente esigue, anche se il Costruttore a dichiarato una velocità di punta di ben 400 km/h e di uno scatto da 0 a 100 km/h bruciato in appena 1,9 secondi.

Non rinuncia al lusso

La carrozzeria estremamente aerodinamica nasconde un abitacolo dal carattere “racing” rifinito in ogni minimo dettaglio con materiali lussuosi e hi-tech. Al centro del volante sportivo spicca un display multifunzionale, mentre i due sedili ad alto contenimento sono divisi da un sottile tunnel che ospita alcuni comandi supplementari.