Hongqi, il rinomato marchio automobilistico cinese, ha recentemente inviato i primi 600 modelli elettrici verso l’Europa, inclusi la berlina Hongqi EH7 e il SUV EHS7. La presentazione di questi modelli ha avuto luogo al Salone dell’Auto di Parigi nell’ottobre 2024, dove hanno attratto l’attenzione per il loro design elegante e le innovazioni tecnologiche.

La berlina EH7 si distingue per un design sofisticato, capace di combinare eleganza e comfort di guida. La sua autonomia di 655 km rappresenta una delle caratteristiche più apprezzate, insieme a prestazioni dinamiche che rispondono perfettamente alle esigenze di una clientela esigente. Al suo fianco, il SUV EHS7 ha suscitato interesse per le sue caratteristiche avanzate di sicurezza della batteria. Questi modelli, sviluppati sulla piattaforma elettrica TianGong, sono un perfetto esempio di come Hongqi stia promuovendo l’elettrificazione attraverso una combinazione di lusso, affidabilità e sostenibilità.

Hongqi EH7 e EHS7, prestazioni di ricarica

Entrambi i modelli vantano prestazioni di ricarica straordinarie. Grazie a un sistema di ricarica ultraveloce, le batterie possono essere caricate dal 10% all’80% in soli 20 minuti, un aspetto che rende i veicoli pratici e adatti anche a chi ha poco tempo a disposizione. La batteria dell’EHS7, inoltre, si distingue per la sua robustezza. Con una struttura rinforzata a nido d’ape e una sigillatura a più strati, è progettata per resistere a temperature estreme e alte pressioni, garantendo un livello di sicurezza superiore.

Il sistema di batterie, certificato IPX8, offre una protezione impareggiabile contro l’acqua, come dimostrato dai test di immersione. Inoltre, è progettato per sopportare tensioni fino a 10 kV e temperature fino a 1.000°C, assicurando che la batteria rimanga stabile anche in condizioni climatiche avverse.

Con il crescente interesse europeo verso i veicoli elettrici di lusso, Hongqi è pronta a rispondere alla domanda di soluzioni ecologiche e tecnologiche avanzate, con veicoli che non solo soddisfano, ma superano le aspettative dei consumatori. Questo primo invio rappresenta un passo significativo nell’espansione del marchio in Europa, un mercato sempre più incline ad abbracciare il futuro della mobilità elettrica.