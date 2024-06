Il panorama delle auto elettriche si arricchisce di una nuova protagonista cinese, la Hongqi EH7, che punta a competere direttamente con la Tesla Model S. Questa berlina elettrica di lusso sarà lanciata in Europa a partire dal prossimo autunno, inizialmente in Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia.

Due le versioni con tanta autonomia

La Hongqi EH7, sviluppata dal gruppo FAW, si distingue per le sue elevate prestazioni e le dotazioni lussuose. La vettura sarà disponibile in due varianti: una a motore singolo e trazione posteriore con 344 CV, e una bimotore con trazione integrale che raggiunge i 619 CV complessivi. Entrambe le versioni promettono una guida elettrizzante, con un’autonomia massima di 700 km grazie alla batteria da 111 kWh.

Una berlina da segmento D

Esteticamente, la Hongqi EH7 segue le ultime tendenze del design automobilistico cinese. Con linee aerodinamiche e tondeggianti, la berlina misura 4,98 metri di lunghezza, 1,91 metri di larghezza e ha un passo di 3 metri. Il design è opera di Giles Taylor, ex designer di Rolls-Royce, che ha creato un look elegante e imponente.

Gli interni di Hongqi EH7

L’interno dell’EH7 offre un ambiente sofisticato e high-tech. La plancia presenta un’innovativa configurazione asimmetrica, con un display digitale da 6 pollici per la strumentazione e un touchscreen centrale curvo da 15,5 pollici, alimentato da un chip Qualcomm Snapdragon 8155. Il tetto panoramico fisso da 2 metri quadri, l’head-up display e l’illuminazione ambientale configurabile in 256 colori aggiungono un tocco di lusso e comfort.

Prestazioni

Le prestazioni della Hongqi EH7 sono impressionanti. La versione a doppio motore accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, mentre quella a motore singolo impiega 5,8 secondi. La ricarica rapida a 250 kW consente di passare dal 10% all’80% di batteria in soli 25 minuti, rendendo questa berlina ideale per lunghi viaggi senza lunghe soste.

I prezzi europei della Hongqi EH7 saranno annunciati durante il lancio ufficiale nell’autunno del 2024, con le prime consegne previste entro la fine dello stesso anno. La distribuzione sarà curata dal gruppo svedese Hedin Automotive, già responsabile della vendita del SUV Hongqi EHS-9 nei paesi europei.