Anche Honda, come praticamente tutte le case automobilistiche giapponesi, è reticente o lenta a muoversi verso la piena elettrificazione. Attualmente la casa nipponica commercializza solo in alcuni paesi la Honda e, una piccola auto elettrica perfetta per l’uso urbano. Presto, però, l’offerta elettrica di Honda sarà integrata con un nuovo SUV: la Honda Prologue EV.

Honda Prologue EV: il primo video

Con un inedito video teaser pubblicato sul suo canale YouTube, il marchio giapponese ha svelato alcuni aspetti della Honda Prologue. Ricordiamo che qualche mese fa erano state rilasciate le prime immagini della Prologue, grazie alle quali avevamo potuto apprezzare le principali linee di design.

Una collaborazione con GM

È vero che l’Honda Prologue non vedrà davvero la luce fino al 2024, cioè c’è ancora una strada importante da percorrere, ma il marchio promette di raggiungere entro due anni una produzione di circa 70.000 unità all’anno per soddisfare la futura domanda del veicolo. In questo caso Honda e GM collaboreranno allo sviluppo del SUV, per il quale verrà utilizzata la piattaforma elettrica Ultium di proprietà di GM.

Honda Prologue EV: progettata con la realtà virtuale

Per quanto riguarda il video pubblicato da Honda, mostra come il team di progettazione di Los Angeles sta lavorando per rendere la Prologue EV una realtà, basata su progetti e concetti in realtà virtuale.

Marco Tan, Virtual Reality Designer di Honda Design ha dichiarato:

Siamo stati in grado di vedere la Prologue in ambienti digitali che assomigliano davvero al mondo reale. Simulando e valutando colori, materiali e persino l’illuminazione in un ambiente 3D virtuale, siamo stati in grado di esplorare possibilità che hanno portato lo stile a un livello superiore.

D’altra parte Honda esorta ad aspettare qualche mese per sapere di più sulla sua Prologue, e d’ora in poi il produttore giapponese svelerà gradualmente maggiori informazioni sul suo prossimo SUV elettrico.