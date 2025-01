“L’unione tra prestazioni sportive e sostenibilità ambientale non è mai stata così concreta”, afferma Jessika Laudermilk di Honda Prelude, annunciando il ritorno della leggendaria coupé ibrida per il 2025.

Il ritorno della Honda Prelude

La storica coupé giapponese si prepara a una rinascita in chiave moderna, portando con sé un mix di tecnologie innovative che promettono di rivoluzionare il segmento delle auto sportive ibride. La nuova generazione condividerà la base tecnica con la Civic Hybrid, ma introdurrà significative migliorie, tra cui l’innovativo sistema tecnologia S+ Shift per simulare cambi marcia più coinvolgenti.

I test preliminari rivelano una vettura ben equipaggiata, con paddle al volante e una modalità GT intermedia tra Comfort e Sport. Le sospensioni, derivate dalla Civic Type R, promettono una gestione ottimale della potenza, mentre gli interni sposano comfort e sportività con sedili dal maggior supporto laterale.

Il design si distingue per proporzioni più compatte rispetto alla Civic, con una carreggiata allargata e un passo ridotto che enfatizzano l’indole sportiva. La struttura, più leggera del 10%, garantisce una maggiore agilità senza compromettere il comfort da gran turismo.

Un motore che punge e spinge forte

Il propulsore ibrido combina un motore 2.0 aspirato con due unità elettriche per una potenza totale di 200 CV e una coppia di 232 lb-ft, numeri che promettono prestazioni interessanti per questa rinata sportiva.

La commercializzazione inizierà negli USA a fine 2025, seguita dal mercato europeo a inizio 2026. Honda non esclude future versioni ancora più prestazionali, come una possibile variante Si, per soddisfare gli appassionati più esigenti. L’auto sarà disponibile con guida sia a destra che a sinistra, confermando l’ambizione di Honda di farne un modello globale capace di conquistare appassionati in tutto il mondo.