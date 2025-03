Honda HR-V: raffinatezza, efficienza e tecnologia si incontrano in un SUV compatto completamente ripensato. Con soli 122 grammi di CO2 per chilometro, un consumo medio di 5,4 litri ogni 100 km, due nuovi allestimenti esclusivi e cerchi in lega da 18 pollici, il rinnovato modello si presenta come un perfetto equilibrio tra sostenibilità, prestazioni e design.

Honda H-RV, un restyling intelligente

Il design esterno si evolve con linee più definite e moderne. Il frontale sfoggia una modanatura superiore in Crystal Black e fari dal look più scuro, mentre la parte posteriore si distingue per una firma luminosa a LED completamente ridisegnata, conferendo al veicolo una presenza più audace su strada.

All’interno, l’abitacolo offre un’esperienza premium grazie al cruscotto centrale riprogettato, che ora facilita l’accesso al caricabatterie wireless, migliorando la praticità per conducente e passeggero. L’approccio minimalista, combinato con materiali di alta qualità, crea un ambiente accogliente e funzionale.

La gamma 2023 introduce due nuovi allestimenti di fascia alta. L’Advance Plus si caratterizza per passaruota e paraurti in tinta con la carrozzeria, una mascherina anteriore nero lucido e cerchi in lega da 18 pollici. L’Advance Style Plus, invece, abbandona le finiture arancioni per dettagli blu sia esterni che interni, arricchendosi con un tetto panoramico in vetro che inonda l’abitacolo di luce naturale.

Il cuore ibrido

Il cuore tecnologico del modello rimane il sistema ibrido e:HEV, che combina un motore benzina 1.5 litri a ciclo Atkinson con due motori elettrici. Questa configurazione consente al veicolo di operare prevalentemente in modalità elettrica a basse velocità, con l’intervento del motore termico solo quando necessario, garantendo un perfetto equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica.

Particolarmente apprezzabile è l’organizzazione degli spazi interni, resa possibile dalla posizione centrale del serbatoio e dagli innovativi Sedili Magici. Questi possono essere ripiegati o sollevati a seconda delle necessità, offrendo soluzioni versatili per il trasporto di oggetti di diverse dimensioni.

La sicurezza è al centro del progetto grazie al sistema Honda Sensing, un pacchetto completo di tecnologie assistive che include cruise control adattivo, mantenimento della corsia e frenata automatica d’emergenza. Queste funzionalità posizionano il modello ai vertici della categoria per protezione e assistenza alla guida.

Con questo aggiornamento, Honda HR-V si afferma come protagonista nel competitivo segmento dei SUV compatti, offrendo un veicolo che unisce estetica ricercata, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica per soddisfare anche gli automobilisti più esigenti.