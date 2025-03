Leapmotor B10: vendite record per il SUV elettrico cinese

31.688 preordini in appena 48 ore, il 73% di preferenze per la versione con tecnologia LiDAR, un’autonomia fino a 600 km e un prezzo di partenza equivalente a soli 14.000 euro. Questi sono i numeri impressionanti che stanno decretando il successo del Leapmotor B10 in Cina, il nuovo SUV elettrico di segmento C presentato al Salone dell’Auto di Parigi 2024.

Il Leapmotor B10 si sta affermando come un autentico fenomeno commerciale grazie a un mix vincente di tecnologia avanzata e prezzo competitivo. La versione più richiesta, denominata “510 LiDAR Self-Driving”, introduce funzionalità di guida autonoma in una fascia di prezzo finora impensabile per simili tecnologie.

Con dimensioni perfettamente calibrate per il mercato europeo – 451 cm di lunghezza, 188 cm di larghezza e 165 cm di altezza, con un passo di 274 cm – il B10 si basa sulla versatile piattaforma Leap 3.5, garantendo un perfetto equilibrio tra spazio interno e maneggevolezza urbana.

Sul fronte delle prestazioni, il SUV offre due opzioni: un motore base da 132 kW (175 Nm di coppia) che accelera da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi, e una versione potenziata da 160 kW (240 Nm) capace di raggiungere i 100 km/h in soli 6,8 secondi. L’autonomia varia dai 510 km della batteria LFP da 56,2 kWh fino ai 600 km della versione da 67,1 kWh, secondo gli standard CLTC.

La rapidità di ricarica rappresenta un altro punto di forza: in modalità corrente continua, bastano circa 20 minuti per passare dal 30% all’80% della capacità della batteria.

L’abitacolo si distingue per soluzioni moderne e funzionali, con un touchscreen sospeso da 14,6 pollici, un quadro strumenti LCD da 8,8 pollici e un elegante volante a due razze. La console centrale include due pad per la ricarica wireless degli smartphone e supporti per un pratico tavolino pieghevole.

Con un prezzo di partenza di 109.800 RMB (circa 14.000 euro) in Cina, Leapmotor punta a vendere almeno 40.000 unità mensili. Il lancio ufficiale avverrà il mese prossimo nel mercato domestico, mentre l’arrivo nel mercato europeo è previsto entro fine anno, dove potrebbe rivoluzionare il segmento dei SUV elettrici compatti grazie al suo rapporto qualità-prezzo senza precedenti.