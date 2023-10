Honda e Mitsubishi vogliono riutilizzare le batterie delle auto elettriche come sistemi di accumulo di energia

Honda e Mitsubishi hanno firmato un memorandum di intesa per creare nuovi modelli di business che sfruttino le batterie delle auto elettriche. Inizialmente, il nuovo business utilizzerà le batterie che saranno usate dalle mini-auto elettriche di Honda che saranno in vendita in Giappone dal 2024. Questo business mira a gestire e massimizzare “il valore di ogni batteria durante il suo ciclo di vita, passando dall’alimentare le auto elettriche all’essere usate come sistemi di accumulo di energia stazionaria”. In altre parole, le due case automobilistiche giapponesi vogliono riutilizzare le batterie delle auto elettriche e usarle per sistemi di accumulo di energia.

Partnership tra Honda e Mitsubishi per riutilizzare le batterie delle auto elettriche come sistemi di accumulo di energia

Oltre a riutilizzare le batterie delle auto elettriche come sistemi di accumulo di energia, Honda e Mitsubishi vogliono implementare un sistema intelligente di gestione dell’energia che consenta ai proprietari di auto elettriche di caricare e scaricare intelligentemente i loro veicoli. Per esempio, il sistema controllerà automaticamente il momento della carica e dello scarico in base all’offerta e alla domanda di elettricità e, quando possibile, userà energia verde per caricare i veicoli. Inoltre, i proprietari potranno anche vendere energia alla rete.

L’amministratore delegato di Honda Toshihiro Mibe ha dichiarato che con l’avvento delle auto elettriche la sua azienda non si limiterà solo a vendere EV ma vuole anche adottare un approccio proattivo alla gestione dell’energia. Questo in particolare per quanto riguarda le batterie delle auto che saranno riutilizzate garantendo il massimo della sostenibilità. Discorso simile anche da parte dell’amministratore delegato di Mitsubishi Katsuya Nakanishi.