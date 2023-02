Honda CR-V Hybrid Racer: l’ibrida formato pista

Dimenticate la Honda CR-V Hybrid come la conoscete, perché il 28 febbraio verrà svelata la sua variante più estrema. Una vettura realizzata esclusivamente per l’uso in pista, con una una grinta sconosciuta al modello di serie. Risponde al nome CR-V Racer che è indicativo sulle sue performance.

Oltre 800 CV ibridi

La Honda CR-V Racer è stata sviluppata dagli uomini della divisione performace development, dell’auto development center, e dai designer della divisione nordamericana di Honda. Il suo cuore ibrido è capace di erogare oltre 800 CV, e si capisce che non è pensato per risparmiare carburante, ma per offrire la massima spinta in circuito. Al momento, non sono state divulgate le specifiche della power unit, ma il 28 febbraio ne sapremo sicuramente di più.

Estetica da competizione

Le intenzioni della Honda CR-V Hybrid Racer vengono svelate dal suo aspetto racing. Infatti, sfoggia una carrozzeria in fibra di carbonio con splitter anteriore pronunciato ed una grande ala agganciata sul portellone. Non mancano elementi aerodinamici che spiccano nella zona anteriore, centrale, e posteriore della fiancata. E sono presenti diverse aperture per l’aria, come quelle laterali, quella frontale e le feritoie sui passaruota anteriori.

Da guidare con tuta e casco

Con un interno spogliato di tutto il superfluo, la Honda CR-V Hybrid è pensata per offrire il massimo supporto ai piloti. Spicca, nel complesso, il volante con diversi pulsanti, in stile F1, con tutte le indicazioni riportate nella strumentazione integrata.