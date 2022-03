Hankook iON, presentata la nuova gamma di pneumatici per auto elettriche

Hankook, colosso nel settore pneumatici, ha annunciato che il prossimo maggio lancerà sul mercato la sua prima gamma di prodotto sviluppata appositamente per le auto elettriche. Battezzato Hankook iON, questo rivoluzionario pneumatico vanta una bassissima resistenza al rotolamento, inoltre è stato studiato per ottimizzare al meglio la rumorosità e la resistenza alle sollecitazioni derivanti dalle esuberanti curve di coppia dei motori elettrici.

Tre differenti battistrada

A partire dal loro debutto, la famiglia iON sarà proposta con tre differenti tipologie di battistrada e saranno compatibili con cerchi da 18 a 22 pollici. La versione estiva denominata Hankook Ventus iON S sarà disponibile in Europa da maggio 2022, mentre la variante studiata per l’inverno chiamata Hankook Winter i*cept iON sarà in vendita a partire da settembre 2022. Infine, per il mercato nordamericano, sarà disponibile anche lo pneumatico all-season Hankook Ventus iON A omologato per circolare tutto l’anno su ogni strada. Nel prossimo futuro l’offerta si allargherà ulteriormente con il lancio di nuovi prodotti.

Una crescita esponenziale

L’arrivo di pneumatici specifici per le auto elettriche è un passo fondamentale per la nuova mobilità, considerando anche che le previsioni del servizio di informazione IHS Markit parlano di un aumento della vendita di auto elettriche rispetto al totale delle vendite di veicoli dall’attuale 6,4% fino al 29,5% entro il 2028. Ricordiamo inoltre che gli pneumatici Hankook per auto elettrificate sono già stati scelti come primo equipaggiamento da marchi premium del calibro di Audi, BMW, Porsche, VW e altri ancora. A partire dalla stagione 2022/2023, Hankook sarà inoltre fornitore dei campionati di veicoli elettrici della FIA.

Resistenti e duraturi

Gli pneumatici iON sono inoltre studiati per resistere al meglio alle sollecitazioni quotidiane provocate dalla massa maggiore della auto elettriche dovuta alla presenza del pacco batterie. Inoltre queste coperture specifiche possono contare sull’uso di fibre di aramide ultraresistenti in grado di sopportare al meglio le già citate sollecitazioni generate dalla coppia elevata dei motori elettrici. Questi Pneumatici promettono anche una durata decisamente alta grazie alla presenza di oli naturali, mentre rumorosità e resistenza al rotolamento sono decisamente bassi per merito del design specifico del battistrada.