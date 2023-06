Hankook ed Euromaster: si rafforza la partnership per la mobilità elettrica

Hankook ed Euromaster hanno annunciato nelle scorse ore novità importanti. Le due aziende hanno comunicato il rafforzamento della loro partnership allo scopo di accompagnare e affiancare gli automobilisti italiani verso la mobilità elettrica che come sappiamo rappresenta il futuro per il settore automobilistico. Di recente Hankook ha lanciato iON. Si tratta del primo pneumatico appositamente sviluppato per auto elettriche. Questo pneumatico sarà adesso utilizzato per la gamma di veicoli elettrici di Euromaster che ormai è sempre più incentrato sulla mobilità elettrica.

Euromaster rafforza la sua partnership con Hanook: le sue auto elettriche useranno il nuovo pneumatico iON

Hankook iON è uno pneumatico che è stato pensato appositamente per i vecoli completamente elettrici e si caratterizza per l’utilizzo di materiali innovativi e delle ultime tecnologie presenti nel settore. Questo prodotto garantisce una rumorosità particolarmente ridotta. Questo grazie alla tecnologia integrata Sound Absorber. Questo pneumatico inoltre offre una durata maggiore e aumenta di molto la sicurezza delle auto elettriche. In totale sono tre i modelli lanciati sul mercato di iON: iON evo,

pneumatico winter, iON i*cept e il pneumatico all season, iON 4S. Il primo ha anche vinto un importante premio assegnato da Auto Bild che lo ha sottoposto ad un accurato test.

Hankook iON offrono un mix perfetto tra bilanciamento, sicurezza, autonomia e piacere di guida. Non a caso questo pneumatico è stato scelto per la ABB FIA Formula E World Championship che il 15 e 16 luglio sarà protagonsita a Roma. Hankook dunque dimostra ancora una volta di essere pronta per la nuova era elettrica. Jason Soo Lee, Amministratore Delegato e Consiglio di Amministrazione di Hankook Tire Italia ha dichiarato in proposito di essere felice di poter offrire ai suoi clienti la nuova linea di pneumatici appositamente dedicati agli EV che saranno in grado di offrire ai consumatori italiani silenziosità, comfort, sicurezza ed efficienza.