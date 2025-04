Sei vittorie a Suzuka per Michael Schumacher, cinque per Lewis Hamilton. Solo un successo separa il campione britannico dal record del leggendario pilota tedesco sul tracciato giapponese, in quella che si preannuncia come una delle sfide più affascinanti del GP Giappone 2025.

Una pista nella storia della F1

Il circuito di Suzuka, con la sua configurazione tecnica e selettiva, ha sempre rappresentato un banco di prova fondamentale nella storia della Formula 1. La sua pista ha visto nascere rivalità epiche, da quella tra Senna e Prost fino ai moderni duelli che hanno coinvolto Verstappen e gli altri protagonisti attuali del circus.

Michael Schumacher ha costruito parte della sua leggenda proprio in Giappone. Il suo primo trionfo risale al 1995 con la Benetton, ma è con la Ferrari che ha consolidato il suo dominio, raggiungendo quota sei vittorie complessive, un primato che resiste ancora oggi.

La voglia pazza di Lewis

Dal canto suo, Lewis Hamilton ha dimostrato una particolare affinità con il tracciato nipponico. Il suo esordio vincente a Suzuka avvenne nel 2007, anno del suo debutto in Formula 1, in condizioni di pioggia battente. Successivamente, l’era Mercedes ha visto il pilota britannico trionfare quattro volte tra il 2014 e il 2018.

La sfida del GP Giappone 2025 si carica di significati particolari per Lewis Hamilton. Alla soglia dei 40 anni, il campione inglese si trova ora al volante della Ferrari, la stessa scuderia che ha consacrato Michael Schumacher nell’olimpo dei piloti. L’occasione di eguagliare il record proprio con la monoposto del Cavallino Rampante aggiunge un tocco di poetica simmetria alla vicenda.

Il contesto competitivo non rende facile l’impresa. Verstappen e la Red Bull hanno dominato le recenti edizioni a Suzuka, mentre la McLaren sta vivendo un periodo di forte rilancio. Anche il compagno di squadra Charles Leclerc rappresenta un avversario interno di altissimo livello.

Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari ha generato entusiasmo nell’ambiente della Formula 1. La possibilità di riportare un titolo mondiale a Maranello dopo 18 anni di attesa è l’obiettivo ambizioso del binomio anglo-italiano. La stagione 2025 si presenta come un’opportunità concreta, con un progetto tecnico promettente e una lineup di piloti di eccellenza assoluta.

Se Lewis Hamilton dovesse conquistare la sua sesta vittoria a Suzuka, non solo eguaglierebbe il record di Michael Schumacher, ma aggiungerebbe un ulteriore tassello al suo status di leggenda vivente del motorsport, in un affascinante dialogo tra passato e presente della Formula 1.