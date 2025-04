Il GP Bahrain 2025 segna un momento cruciale per la Ferrari SF-25, che si prepara a debuttare con il suo primo aggiornamento stagionale. Tra le novità più attese, il team di Maranello introdurrà un nuovo fondo, progettato per migliorare le prestazioni aerodinamiche e colmare il divario di circa tre decimi accumulato rispetto alla McLaren, che si è dimostrata particolarmente competitiva durante i test invernali. “Avremo un aggiornamento in questo weekend e sono entusiasta, speriamo avremo un po’ di carico in più”, ha dichiarato Lewis Hamilton, sottolineando l’importanza di questo passo per la stagione.

La strategia di evoluzione tecnica

Il nuovo fondo, pianificato con largo anticipo, sarà testato nelle sessioni di prove libere del venerdì. Gli ingegneri della Ferrari concentreranno i loro sforzi sui long run, fondamentali per valutare l’efficacia dell’aggiornamento in condizioni di gara. Il circuito di Sakhir, già utilizzato per i test pre-stagionali, offre un contesto ideale per confrontare i dati raccolti in precedenza con quelli attuali. Durante i test, la Ferrari SF-25 aveva evidenziato difficoltà nel mantenere un’altezza da terra costante, compromettendo il carico aerodinamico complessivo. Questo aggiornamento mira a risolvere tali problematiche e a migliorare la stabilità della monoposto.

Hamilton: realismo e determinazione

Alla sua prima stagione con la Ferrari, Lewis Hamilton mantiene un approccio realistico e determinato: “Siamo fiduciosi che il fatto di stare imparando sempre di più sulla monoposto, unito a questo upgrade, ci possa permettere di fare un passo in avanti”. Il sette volte campione del mondo ha evidenziato come il percorso verso la vetta sia ancora lungo, ma ogni miglioramento rappresenti un tassello fondamentale in un campionato dove quattro team si trovano su livelli prestazionali simili.

Rispetto ai test invernali, il team di Maranello ha ora una comprensione più approfondita della Ferrari SF-25, un elemento che il pilota britannico considera cruciale per il successo. “Abbiamo un aggiornamento e una migliore comprensione dell’assetto, quindi ci auguriamo che siano aspetti favorevoli per correre un weekend migliore”, ha aggiunto Hamilton, evidenziando l’importanza di una crescita costante e mirata.

Gestire le aspettative

Nonostante le grandi aspettative create dal suo arrivo in Ferrari, Hamilton invita alla calma: “Non aspettatevi magie, semplicemente guardate e divertitevi”. Il pilota ha spiegato come riesca a mantenere la concentrazione nonostante le pressioni esterne: “Mi concentro su me stesso, ascolto musica e lavoro con il team per migliorare ogni giorno”. Questo approccio mentale riflette la determinazione di un campione che punta a portare la Ferrari al vertice.

Il GP Bahrain rappresenta quindi un banco di prova fondamentale per gli aggiornamenti Ferrari. Con il nuovo fondo e una migliore comprensione della monoposto, la scuderia di Maranello spera di ridurre il distacco dai rivali e rilanciare le proprie ambizioni in un campionato che si preannuncia estremamente competitivo fino all’ultima gara. Gli occhi di appassionati e addetti ai lavori sono puntati sulla Ferrari, in attesa di vedere se questo primo aggiornamento stagionale segnerà l’inizio di una rimonta significativa.