Guida il SUV con il parabrezza coperto di neve: troppa fiducia negli ADAS… [Video]

Un video mostra l’utilizzo improprio fatto da alcuni automobilisti degli ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), cioé i sistemi di assistenza alla guida. Protagonista delle riprese, effettuate a grande distanza, è una Suzuki Vitara, con sistema di guida autonoma di livello 2. Il SUV giapponese ha il tetto, il lunotto e il parabrezza coperti da un grosso strato di neve. Ciò pregiudica la visuale sulla strada.

Solo i finestrini laterali permettono di guardare ciò che succede all’esterno. Troppo poco per procedere in sicurezza, ma il tizio al volante sembra infischiarsene. Peccato che affidare la propria vita e quella degli altri al solo software ed ai sensori non sia una buona prova di maturità. Purtroppo “eroismi” del genere sono a mio avviso troppo frequenti. Superfluo dire che condotte come quella proposta dal video non vadano assolutamente imitate.

Dicevamo che la Suzuki Vitara immortalata nel video dispone di un sistema di guida autonoma di livello 2. Significa che il software può intervenire sui freni nel caso in cui venga rilevato un pericolo, come un pedone o un veicolo che precede. Può inoltre mantenere la corsia, riconoscere i segnali stradali ed altro ancora. Questo, però, non basta certo a rendere sicuri comportamenti irresponsabili, come quello consegnato alla nostra visione dai fotogrammi odierni.