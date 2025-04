La crisi che sta colpendo Stellantis a causa dei problemi legati ai motori PureTech continua a far discutere in tutta Europa. Si stima che ben 4 milioni di veicoli siano stati coinvolti da questa problematica, di cui 750.000 solo in Spagna. L’associazione spagnola Afestel ha già ottenuto risarcimenti per oltre 170.000 euro a favore dei proprietari dei veicoli danneggiati, ma la battaglia legale è appena iniziata.

Quanti problemi coi PureTech

Il difetto tecnico che ha scatenato questa controversia riguarda una anomala miscelazione di benzina nell’olio lubrificante, un problema che compromette l’integrità della cinghia di distribuzione e provoca gravi ostruzioni all’interno del motore. Le conseguenze di questi guasti motori non si limitano ai danni economici: il rischio per la sicurezza stradale è significativo. Tra i problemi segnalati vi sono perdita improvvisa di potenza dei freni, malfunzionamenti durante la guida e, nei casi più gravi, il completo grippaggio del propulsore.

La portata del problema è impressionante. Secondo Afestel, il numero di veicoli coinvolti in Spagna supera le 750.000 unità, mentre in Europa la cifra raggiunge i 4 milioni. Solo nella città di Vigo, l’associazione ha avviato circa 250 azioni legali, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il raggio d’azione delle sue iniziative. Yerba Luca de Tena, presidente di Afestel, ha dichiarato con fermezza: “Continueremo a combattere fino al ritiro definitivo di questi motori difettosi dal mercato”. Ha inoltre sottolineato che i risarcimenti Afestel ottenuti finora rappresentano solo un primo passo verso una campagna più ampia per la tutela dei consumatori.

Le mosse di Stellantis

In risposta alla crisi, Stellantis ha cercato di porre rimedio istituendo una piattaforma dedicata ai risarcimenti, attualmente disponibile per i clienti francesi e spagnoli. L’iniziativa copre le spese di riparazione sostenute nel biennio 2022-2024 e include anche problematiche legate ai serbatoi AdBlue dei motori diesel. Tuttavia, questa soluzione non sembra essere sufficiente per placare le preoccupazioni di milioni di automobilisti, che continuano a chiedere misure più incisive e trasparenti.

Questa vicenda solleva interrogativi profondi sull’affidabilità dell’ingegneria automobilistica moderna e sulla trasparenza aziendale. Come è possibile che un difetto così grave sia sfuggito ai controlli di qualità? E quali sono le responsabilità di un colosso come Stellantis nel garantire la sicurezza dei propri clienti? Mentre queste domande restano senza risposta, Afestel sta già pianificando un’offensiva legale su scala continentale, determinata a ottenere giustizia per tutti i consumatori coinvolti.

La controversia non si limita solo agli aspetti tecnici, ma evidenzia anche una questione di fiducia tra i consumatori e i grandi marchi automobilistici. Con milioni di veicoli ancora in circolazione e senza una soluzione definitiva all’orizzonte, la pressione su Stellantis è destinata a crescere. Gli automobilisti europei attendono con impazienza risposte concrete e, soprattutto, la garanzia che simili errori non si ripetano in futuro.