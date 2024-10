Gruppo Renault: fatturato in crescita nel terzo trimestre 2024

Cifre finanziarie positive per il Gruppo Renault nel terzo trimestre del 2024. I dati ufficiali sono stati divulgati nelle scorse ore. Passandoli al setaccio, emerge come nei mesi di luglio, agosto e settembre, la holding automobilistica francese abbia messo a segno un fatturato di 10,7 miliardi di euro. Un valore importante, che scrive una crescita dell’1,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il progresso emerge maggiormente nella sua intensità facendo la comparazione a tassi di cambio costanti: in questo caso l’incremento si è attestato al 5,0%.

Con riferimento al solo ramo auto, il fatturato ha raggiunto quota 9,3 miliardi di euro, con un calo dello 0,5% sulla precedente lettura, ma basta depurare la cifra dalla variazione dei tassi di cambio per registrare un valore in crescita del 2,6%. Spostando l’attenzione ai primi 9 mesi dell’anno, il Gruppo Renault ha raggiunto un fatturato di 37,7 miliardi di euro. Anche qui prevalgono le cifre positive, con un +0,8% rispetto allo stesso periodo del 2023 e un +3,7% a tassi di cambio costanti.

Restringendo il focus al solo ramo auto, comunque di gran lunga preponderante, questo ha prodotto un fatturato complessivo di 33,7 miliardi di euro da inizio gennaio a fine settembre. La cifra risulta in calo dell’1,5% rispetto allo stesso periodo del 2023, ma a tassi di cambio costanti torna il segno positivo, con un +1,1%.

Sul piano commerciale, il marchio Renault si è posizionato al terzo posto in Europa e al primo posto in Francia, guadagnando il gradino più alto del podio continentale sul fronte dei veicoli commerciali leggeri. La Clio si pone al secondo posto fra le vetture più vendute nel Vecchio Continente. Dacia si classifica al nono posto in Europa sul mercato delle auto. Felice la performance di Alpine, che registra una crescita a due cifre dall’inizio dell’anno.

“Il fatturato del terzo trimestre del Gruppo Renault – dice il direttore finanziario Thierry Piéton – comincia a trarre vantaggio dalla nostra offensiva prodotto senza precedenti, con il lancio di 10 nuovi veicoli quest’anno, che rappresentano il 18% delle fatturazioni del trimestre. Questa tendenza continuerà nei prossimi trimestri, in linea con la progressiva introduzione dei veicoli sui rispettivi mercati ed è destinata ad accelerare ulteriormente grazie ai 7 lanci previsti per il 2025″.