Al Salone dell’Auto di Parigi, Alpine ha stupito il pubblico con la presentazione della nuova Alpine A110 R Ultime, un’edizione limitata che celebra la massima espressione della sportività e dell’ingegneria del marchio francese. Questo modello esclusivo si distingue non solo per le sue prestazioni elevate, ma anche per le numerose opzioni di personalizzazione offerte attraverso il programma Atelier, trasformando ogni esemplare in un pezzo unico.

Le prestazioni di Alpine A110 R Ultime

La A110 R Ultime è spinta da un potente motore da 345 cavalli, alimentato con benzina ad alte prestazioni RON102. Questa configurazione permette all’auto di raggiungere una coppia massima di 420 Nm, con il picco di potenza toccato a 6.000 giri al minuto. Grazie al Launch Control, la A110 R Ultime scatta da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi, confermandosi come un’autentica sportiva omologata per l’uso stradale. Il suo eccellente rapporto peso/potenza di 3,2 kg/cv la rende estremamente agile e scattante, sia su strada che in pista.

Tra le principali innovazioni tecniche troviamo un turbo potenziato, una nuova trasmissione DW6 e uno scarico Akrapovic in titanio, che esaltano ulteriormente le prestazioni del veicolo. Gli ammortizzatori regolabili Ohlins e i freni AP Racing da 330 mm garantiscono un controllo assoluto, mentre il nuovo pacchetto aerodinamico migliora la stabilità ad alte velocità, aumentando il carico aerodinamico di ben 160 kg rispetto al modello precedente, la A110 R Turini.

Non solo potenza e performance, ma anche esclusività: il programma Atelier offre 27 colori diversi per la carrozzeria e quattro varianti di Alcantara per gli interni, consentendo di creare una vettura totalmente personalizzata. Il programma Sur-Mesure, in collaborazione con Sabelt e Poltrona Frau, amplia ulteriormente le opzioni, con finiture di pregio che includono ricami, pelli intrecciate e dettagli unici, trasformando ogni Alpine A110 R Ultime in un autentico capolavoro artigianale.

Il modello presentato al Salone, chiamato “La Blu“, è un’esclusiva assoluta, realizzata in soli 15 esemplari. Verniciato con le tonalità iconiche Blu Alpine Vision e Blu Abisso, questo gioiello unisce prestazioni straordinarie a un design ricercato e raffinato, con un prezzo di partenza di 330.000 euro.