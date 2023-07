Gove, il pod volante che si trasforma in un’auto: ecco come funziona

Immaginate di poter viaggiare in città a bordo di un pod volante, silenzioso, ecologico e sicuro. Questa è la visione di Gove, una startup cinese che ha presentato il suo prototipo di un pod volante monoposto che all’occorrenza si trasforma anche in un’auto elettrica. Ciò avviene quando la capsula volante viene collegata ad un telaio con ruote che le permette di essere guidata come una normalissima auto.

Gove Pod: ecco la capsula volante che si trasforma in un’auto elettrica

Gove sostiene che il suo pod volante sia una soluzione ideale per la mobilità urbana, in quanto può ridurre il traffico, l’inquinamento e i tempi di spostamento. Il pod può raggiungere una velocità massima di 130 km/h e una quota massima di 300 metri. Il pod ha una batteria removibile che gli garantisce un’autonomia di 60 km.

Gove ha già effettuato dei test con il suo pod volante in Cina e negli Emirati Arabi Uniti, dove ha collaborato con la polizia di Dubai. La startup ha anche ricevuto il supporto del governo cinese, che ha approvato un piano per creare delle zone dedicate ai veicoli volanti nelle città.

Questo velivolo utilizza anche la tecnologia di volo autonomo ADiGo-Pilot di GAC, che consente al pilota di viaggiare verso la propria destinazione con grande velocità e facilità. Quando si tratta di viaggi più brevi o rullaggio, il GOVE può atterrare su una piattaforma di atterraggio a quattro ruote, che essenzialmente diventa la sua base. Il veicolo comunque non sarà messo in vendita ma in futuro sarà utilizzato per essere condiviso tra più utenti. Al momento però non si conoscono autonomia e potenza. Si sa solo che in strada funzionerà come una normalissima auto elettrica.