Auto elettrica prende fuoco nella notte a Treviso: danneggiato box e altra auto [VIDEO]

Nella notte tra il 13 e il 14 giugno un’auto elettrica ha preso fuoco mentre era dentro il box auto di una casa a Treviso in vicolo VII aprile. L’auto, una Renault Zoe, oltre a danneggiare la saracinesca del box auto ha finito per far prendere a fuoco anche un’altra auto presente nelle vicinanze e cioè una Mercedes Classe B di proprietà sempre della stessa coppia di coniugi, militari della guardia di Finanza, che per fortuna sono rimasti illesi nonostante gli ingenti danni alle auto e anche all’abitazione.

Nella notte esplode batteria di auto elettrica: paura a Treviso

Sul luogo dell’incendio, scoppiato intorno all’una della notte, sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme dell’auto elettrica e circoscritto i danni. A quanto pare l’incendio sarebbe partito dala batteria al litio della Renault Zoe. Anche una vicina centralina elettrica presente in zona avrebbe subito dei danni in seguito all’esplosioneò Nella giornata di ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono ritornati sul luogo dell’incendio per svolgere ulteriori accertamente e comprendere le cause dell’esplosione. I danni sono stati di diverse decine di migliaia di euro.