Gordon Murray T.50: Jay Kay dei Jamiroquai la porta al Car Show | Video

L’amore di Jay Kay per le supercar è ben noto ai suoi fans…e non solo. Il cantante e leader dei Jamiroquai ha posseduto tante auto speciali, Ferrari su tutte. Da un po’ di tempo a questa parte nel suo garage da sogno c’è pure una Gordon Murray T.50. Il video odierno mostra alcuni fotogrammi con lui al volante del prezioso modello, in occasione del Car Show andato in scena nelle scorse settimane al Bicester Heritage Center, Oxfordshire (Inghilterra).

Per condurvi subito alle immagini che lo riguardano, abbiamo portato avanti il filmato che, però, vi consigliamo di guardare nella sua interezza per godere della incredibile magia offerta dai tanti esemplari di supercar e auto storiche presenti all’evento d’oltremanica. Jay Kay dei Jamiroquai è stato il divo più noto del rendez-vous. Lui si è presentato all’appuntamento con la già citata Gordon Murray T.050, regalando un gradevole spettacolo anche sul piano sonoro.

Questa supercar è per pochi eletti. Stretta la sua connessione col mondo delle corse. Non poteva essere diversamente, vista la firma che porta il suo progetto: quella di Gordon Murray, uno dei più geniali progettisti di tutti i tempi in Formula 1. A lui si lega anche la più celebre McLaren stradale, contesa a suon di milioni di euro nelle più esclusive aste internazionali. Questa vettura gioca molto sulla compattezza, sull’efficienza aerodinamica, sul perfetto bilanciamento dei pesi e sulla leggerezza. Basti dire che il dato letto alla bilancia è di appena 986 kg.

La spinta della Gordon Murray T.50 fa capo a un motore V12 aspirato Cosworth da 3.9 litri, in gradi di raggiungere i 12.100 giri. La potenza erogata è di ben 700 CV: una cifra mostruosa tenendo conto della cilindrata e dell’alimentazione atmosferica. Tre i posti offerti dall’abitacolo, con sedile del pilota a centro, come sulla “vecchia” McLaren F1 di cui, in qualche modo, è figlia spirituale. Anche se Jay Kay è abituato alle auto di altissimo lignaggio, con questa sportiva potrà gustare delle emozioni al vertice. A voi il video!