Gordon Murray T.50: il sound del suo V12 è melodia [Video]

Ascoltare il sound di una supercar “analogica” come la Gordon Murray T.50 produce grandi emozioni sugli appassionati, perché fa vibrare le corde sensoriali. In attesa di poter sperimentare dal vivo questa esperienza sonora, un video ci viene incontro, offrendoci le note della composizione, in tutta la loro magia. L’orchestra è il motore V12 aspirato da 3.9 litri, firmato Cosworth GMA, che il modello custodisce nel cofano posteriore.

Anche se l’auto è ancora in fase di test, sentirne le musicalità meccaniche è un piacere estremo, tutto da gustare. Quasi un patrimonio da tutelare, in un’epoca in cui si tende verso l’elettrificazione di massa, con ripercussioni anche sul rombo delle vetture più prestazionali.

Le “riprese sonore” offerte dal video sono state eseguite durante i test della Gordon Murray T.50 sulla pista di Dunsfold, nel Regno Unito. Anche se nel corso dell’azione non ci si è spinti oltre la soglia dei 5000 giri al minuto, la qualità del sound emerge in tutto il suo splendore, con un crescendo entusiasmante verso acuti da bolide da gara. Per emozionarsi, del resto, un motore V12 aspirato è la scelta giusta.

I fortunati clienti della supercar di Gordon Murray, ex progettista di Formula 1, potranno spingersi fino a quota 12.100 giri, valore non certo comune fra le auto stradali. Basta un minimo di fantasia per farsi un’idea sulle doti dinamiche di questa supercar in tiratura limitata, che eroga circa 700 cavalli di potenza su appena 986 chilogrammi di peso. A suo favore gioca anche l’aerodinamica attiva, tema molto caro all’autore del progetto.