Google Maps sta per compiere un salto evolutivo senza precedenti: l’integrazione con l’innovativa intelligenza artificiale di Gemini promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti cercano e scoprono nuovi luoghi.

Google Maps si rinnova

L’applicazione di navigazione più popolare al mondo si arricchisce di una funzionalità unica grazie all’introduzione dei chip contestuali, che permetteranno agli utenti di interagire direttamente con l’AI durante le ricerche. Questa novità, individuata nella versione beta 16.4.35 dell’applicazione dal ricercatore AssembleDebug, consente di porre domande specifiche sui luoghi di interesse attraverso l’opzione “Chiedi informazioni sul luogo”. Gli utenti potranno così accedere a dettagli approfonditi su recensioni, orari, attività vicine e suggerimenti personalizzati, tutto attraverso un’interfaccia conversazionale semplice e intuitiva.

Sebbene la funzionalità richieda ancora l’attivazione manuale nella versione beta, la sua presenza nel codice suggerisce un lancio ufficiale imminente. Questo rappresenta un significativo passo avanti rispetto al primo esperimento di ricerca in linguaggio naturale introdotto nel 2022. La nuova implementazione trasforma Google Maps da un semplice strumento di navigazione a un vero e proprio assistente di viaggio intelligente, capace di offrire itinerari personalizzati e un’esperienza d’uso senza precedenti.

L’IA cerca di migliorare i servizi

Nonostante le potenzialità, permangono alcune limitazioni: al momento, per esempio, l’integrazione non supporta query relative a intere città, una funzione che potrebbe essere introdotta in futuri aggiornamenti. Questa evoluzione si inserisce nella strategia di Google di migliorare i propri servizi attraverso l’uso di intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rendere l’esperienza sempre più personalizzata e intuitiva. Il futuro della navigazione digitale sembra orientato verso un’interazione naturale e conversazionale, che ridefinirà il concetto di viaggio.