Goodyear sviluppa pneumatici sempre più sostenibili

Il tema della sostenibilità ambientale orienta le scelte anche dei produttori di gomme. Goodyear è in prima linea su questo fronte. L’azienda statunitense prevede di commercializzare entro l’anno uno pneumatico fatto al 70% con materiali sostenibili. Gli obiettivi per il futuro sono ancora più ambiziosi. Un antipasto viene dato oggi.

Ruote sempre più green per le auto

Goodyear presenta uno pneumatico concept, destinato all’uso stradale, che alza ancora di più l’asticella, essendo realizzato al 90% con materiali a basso impatto ambientale. Non si tratta di un semplice esercizio pubblicitario, fine a se stesso, ma di una copertura già approvata per l’uso stradale. Pur avendo, al momento, una natura dimostrativa, ha superato infatti i test del Dipartimento Trasporti degli Stati Uniti.

Uno pneumatico quasi ideale

Questo modello si distingue dalle gomme tradizionali, già in commercio, per una minore resistenza al rotolamento. Chiari i vantaggi in termini di emissioni e di consumo di carburante. Il rapporto con l’ambiente è quindi migliore, ma al momento sussistono dei limiti di approvvigionamento dei materiali per una produzione su vasta scala. Le soluzioni sono già allo studio, per dare risposte in tempi abbastanza brevi. Nella mescola sono inclusi quattro diversi tipi di nerofumo, prodotti mescolando metano, anidride carbonica, olio di origine vegetale e olio di pirolisi estratto dai pneumatici a fine vita. Queste versioni di nerofumo puntano alla riduzione delle emissioni di carbonio, allo sviluppo dell’economia circolare e all’uso di carboni biobased, senza intaccare le prestazioni.

La sperimentazione ha già frutti reali

Se il concept riguarda il futuro, nel presente (o quasi) c’è una soluzione ecologica che si appresta a guadagnare spazio nel “catalogo” del gommista statunitense, anche se con bassi volumi produttivi. Si tratta dello pneumatico presentato nel 2022 e realizzato col 70% di materiali sostenibili. Quel modello sperimentale sarà messo in produzione nel corso dell’anno, per essere testato da alcuni fornitori partner dell’azienda americana. Chris Helsel, manager di Goodyear, si spinge però già oltre: “Il nostro obiettivo è introdurre il primo pneumatico 100% sostenibile entro il 2030”. Gli uomini del team di Ricerca e Sviluppo sono già focalizzati su questo obiettivo.