Undici modelli Audi, ventiquattro motorizzazioni tra benzina, diesel ed elettriche: ecco la nuova offerta pensata per i neopatentati italiani. Il mondo delle quattro ruote si rinnova con opportunità inedite per i guidatori alle prime armi, grazie alle recenti modifiche al Codice della Strada. A partire dal 2024, chi ha appena conseguito la patente potrà guidare vetture con una potenza massima di 105 kW (142 CV) e un rapporto potenza/peso massimo di 75 kW/tonnellata, per un periodo esteso a tre anni. In questo contesto, Audi si distingue con una gamma ricca e variegata.

Gamma Audi per neopatenati

La casa automobilistica tedesca propone un’offerta che spazia dalle compatte alle station wagon, fino ai SUV. Tra le proposte più tradizionali, spiccano l’A1 Sportback e la sua variante allstreet, entrambe dotate del brillante motore 1.0 TFSI da 116 CV. La gamma si amplia con l’A3, disponibile nelle versioni Sedan e Sportback, che include anche un’efficiente unità diesel 2.0 TDI da 116 CV con tecnologia mild-hybrid. Per chi cerca un SUV urbano, il Q2 si presenta rinnovato con un sistema di infotainment di ultima generazione.

La proposta di auto elettriche è altrettanto accattivante. La Q4 e-tron, disponibile anche in versione Sportback, offre potenze comprese tra 204 e 340 CV. I nuovi SUV Q6 e-tron si distinguono per la piattaforma PPE e garantiscono un’autonomia superiore ai 500 chilometri. Infine, l’ammiraglia A6 e-tron, proposta nelle varianti Sportback e Avant, promette fino a 627 chilometri di autonomia con una singola ricarica.

Sicurezza al top della categoria

Grande attenzione è stata riservata alla sicurezza: a partire dal secondo livello di allestimento, ogni modello integra avanzati sistemi ADAS. Tecnologie come il cruise control adattivo, l’assistenza al mantenimento della corsia e l’ausilio al parcheggio sono pensate per rendere la guida più sicura e confortevole, soprattutto per i neofiti.

Con questa gamma completa e innovativa, Audi dimostra di saper rispondere alle esigenze dei giovani conducenti, coniugando sicurezza, tecnologia e attenzione alle nuove normative.