49.900 euro per il SUV, 51.100 euro per la Sportback, fino a 423 km di autonomia e una ricarica rapida che consente di recuperare 155 km in soli 10 minuti. Questi sono i numeri chiave della nuova Audi Q4 e-tron, l’ultima proposta del marchio tedesco, pensata per rafforzare la sua presenza nel segmento delle auto elettriche premium in Italia.

Audi Q4 40 e-tron: l’autonomia

Il modello, già stabilmente nella Top 10 delle vendite nel nostro paese, si rinnova con due varianti di carrozzeria che conservano intatte le caratteristiche di lusso e tecnologia distintive del brand. La batteria da 63 kWh (59 kWh netti) garantisce un’eccezionale autonomia SUV elettrico: 412 km per la versione SUV e 423 km per la più aerodinamica Sportback.

Uno dei punti di forza della vettura è la ricarica rapida, con una potenza massima di 165 kW in corrente continua che permette di passare dal 10% all’80% della capacità in soli 24 minuti. Questo risultato è reso possibile grazie al sistema di precondizionamento manuale della batteria, particolarmente utile in condizioni climatiche difficili.

Le tecnologie

Le tecnologie Audi si evolvono ulteriormente con l’integrazione dell’intelligenza artificiale: il sistema multimediale MMI include ora ChatGPT, mentre l’app myAudi offre un servizio di manutenzione predittiva che monitora costantemente lo stato del veicolo, segnalando in anticipo eventuali interventi necessari.

La nuova Audi Q4 40 e-tron rappresenta una sintesi perfetta dell’impegno del brand verso una mobilità elettrica sostenibile e all’avanguardia, senza rinunciare agli standard di lusso e comfort che hanno reso celebre il marchio dei quattro anelli. Una proposta strategica per il mercato, capace di bilanciare prestazioni elevate e accessibilità economica, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più orientato verso la mobilità del futuro.