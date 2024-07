Audi Q4 35 e-tron: versione d’ingresso del SUV elettrico da 170 CV

La nuova Audi Q4 35 e-tron è la versione di ingresso del SUV compatto 100% elettrico. Rispetto alla Q4 45 e-tron, già in commercio, la neonata entry level potrà essere guidata anche dai neopatentati. Una piccola rivoluzione.

Potenza di 170 CV

La nuova Audi Q4 35 e-tron possiede la trazione posteriore, ma rispetto alla Q4 45 e-tron ha una potenza inferiore, che arriva a quota 170 CV, mentre la coppia è di 310 Nm. Al retrotreno si muove un propulsore sincrono a magneti permanenti (PSM), mentre la gestione termica ottimizzata, a basso consumo energetico, si affida a inediti componenti destinati alla lubrificazione degli ingranaggi della trasmissione e del raffreddamento ad acqua della sezione esterna dello statore.

L’autonomia

Grazie a una batteria da 52 kWh netti (55 kWh nominali), Audi Q4 35 e-tron e Q4 Sportback 35 e-tron sono accreditate di un’autonomia massima sino a, rispettivamente, 355 e 364 chilometri (ciclo WLTP). Di assoluto livello anche la potenza di ricarica in corrente continua (DC) di 145 kW che, merito anche all’ottimizzazione della chimica delle celle, che consente di ricaricare dal 10% all’80% in 25 minuti e, dato ancor più rilevante, ripristinare sino a 100 km (105 km nel caso della variante Sportback) di percorrenza in appena 10 minuti.

Tecnologia a bordo di Audi Q4 35 e-tron

L’app store permette agli automobilisti dei Quattro Anelli di accedere alle applicazioni più diffuse di terze parti tramite l’interfaccia multimediale MMI. Le app selezionate dall’utente sono tante, dalla musica alla riproduzione video, gaming, navigazione, ricarica e news. Possono essere installate in modo diretto nell’MMI, senza ricorrere allo smartphone, e sono gestibili utilizzando anche il comando vocale.

Entro la fine dell’anno arriverà anche l’intelligenza artificiale garantita da ChatGPT nell’assistente vocale online. Una novità che migliora le potenzialità di controllo touchless delle vetture. I clienti possono usare la voce per gestire le funzioni d’infotainment, navigazione e climatizzazione e per effettuare domande di carattere generale. ChatGPT è disponibile attraverso il cloud Azure OpenAI Service. Alla base di questa funzione vi è l’applicativo Chat Pro di Cerence Inc. che offre l’integrazione ChatGPT a livello automobilistico.

Il prezzo

Le nuove Audi Q4 35 e-tron e Audi Q4 Sportback 35 e-tron sono disponibili presso le concessionarie italiane con prezzi a partire da, rispettivamente, 51.100 euro per la versione SUV e da 53.100 euro per la variante Sportback.