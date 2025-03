Stellantis propone una soluzione inedita per circa 200 dipendenti di Maserati a Modena, attualmente in cassa integrazione. L’offerta prevede un trasferimento temporaneo di sei mesi presso lo stabilimento serbo di Kragujevac, dove viene prodotta la nuova Fiat Grande Panda. Una mossa che solleva interrogativi sul futuro del prestigioso marchio del Tridente, in un contesto di vendite dimezzate e produzione quasi azzerata.

Maserati: un marchio in crisi

Il 2024 si configura come uno degli anni più difficili per Maserati. Le vendite sono crollate del 50% rispetto all’anno precedente, e lo stabilimento di Modena, simbolo della produzione storica del brand, è praticamente fermo dal novembre 2023, con appena 220 veicoli assemblati dall’inizio dell’anno. A peggiorare il quadro, Stellantis ha recentemente cancellato lo sviluppo della MC20 Folgore, il modello elettrico che avrebbe dovuto rappresentare la transizione ecologica del marchio. La decisione è stata giustificata da previsioni di vendita non sufficienti a coprire i costi di produzione.

Un’opportunità temporanea in Serbia

La proposta di trasferire i lavoratori a Kragujevac rappresenta una possibile alternativa alla cassa integrazione prolungata. Qui, il personale sarebbe impiegato nella produzione della nuova Fiat Grande Panda. Secondo Stefania Ferrari della Fiom Modena, l’iniziativa è su base volontaria e potrebbe offrire un’opportunità concreta di lavoro, sebbene non risolva i problemi strutturali del marchio. Al momento, non sono disponibili dati ufficiali sulle adesioni da parte dei dipendenti.

Prospettive incerte per il futuro

La situazione di Maserati solleva dubbi sulla strategia complessiva di Stellantis per i suoi marchi premium. Mentre altri brand del gruppo avanzano rapidamente verso l’elettrificazione, il percorso del Tridente appare incerto. La cancellazione del progetto MC20 Folgore e il blocco produttivo a Modena sono segnali preoccupanti per il futuro del marchio. Sebbene il trasferimento temporaneo in Serbia sia una soluzione pragmatica, evidenzia l’assenza di un piano strategico chiaro per rilanciare uno dei simboli dell’eccellenza automobilistica italiana.

Resta da vedere se Stellantis riuscirà a sviluppare una strategia efficace per riportare Maserati ai vertici del mercato del lusso, sempre più orientato verso innovazione ed elettrificazione.