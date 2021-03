Giulia GTA, con i piloti Alfa Romeo parte la stagione di F1

Quale marchio più di Alfa Romeo racchiude la sportività e le corse nel suo DNA… Il Biscione fu niente meno che il primo team ad aggiudicarsi il primo Gran Premio di Formula 1 della storia, a Silverstone nel 1950. Allora Nino Farina conquistò il primo gradino del podio a bordo di un’Alfa Romeo Gran Premio Tipo 158 “Alfetta”.

Domenica prossima, 28 marzo, in occasione del Gran Premio del Bahrain prenderà il via il campionato mondiale di F1 2021, e al volante della C41, presentata a febbraio a Varsavia, ci saranno i due piloti Antonio Giovinazzi e Kimi Räikkönen. Sulle loro tute appariranno in bella vista gli acronimi GTA e GTAm, progetto che si ispira in toto alla Giulia Gran Turismo Alleggerita del 1965, che tanti successi raccolse sui circuiti di tutto il mondo.

Il progetto Giulia GTA ha fortemente beneficiato della partnership con il team svizzero avvalendosi del know-how di Sauber Engineering nella prototipazione e nello sviluppo dei componenti in carbonio con determinante impatto aerodinamico: il nuovo paraurti anteriore, le minigonne laterali, l’estrattore, lo spoiler GTA e l’aerowing GTAm.

I due piloti hanno inoltre contribuito attivamente allo sviluppo del progetto, effettuando una sessione di test presso il proving ground di Balocco. Kimi ed Antonio si sono focalizzati sulle soluzioni specifiche adottate per aerodinamica e handling, analizzando da vicino tutti gli sviluppi apportati sulla vettura e riportando al team di ingegneri le sensazioni provate in pista, per valutarne insieme gli effetti sulla dinamica veicolo e finalizzarne la messa a punto.