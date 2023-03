“Gëneration Ami – a scuola di electric mobility”: dal successo del 2022, ecco il nuovo progetto di Citroën

La campagna “Gëneration Ami – a scuola di electric mobility” ha toccato tematiche di grande attualità e ha coinvolto più di 25.000 studenti tra i 14 e i 18 anni delle Scuole Superiori di tutta Italia. Ha trovato il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre Citroën Italia ha ricevuto il premio CEOforLIFE Awards 2022.

“GënerationAMI – a scuola di electric mobility”

Presso le 1.075 classi aderenti il progetto, è stato inviato un kit didattico digitale, con il quale i ragazzi hanno arricchito la loro conoscenza dei temi in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Si tratta della sostenibilità ambientale, della mobilità elettrica e della qualità della vita (Obiettivo 7 Energia pulita e accessibile; Obiettivo 11 Città e Comunità Sostenibili). Ogni kit aveva al suo interno sei schede didattiche che speigavano i grandi temi scelti attraverso questi capitoli: “uniti per un futuro migliore: agenda ONU 2030”, “sos città: inquinamento e qualità dell’ aria”, “studi sugli spostamenti e provvedimenti per il traffico”, “i vantaggi della mobilità elettrica”, “la storia dell’elettrificazione” e “il futuro della mobilità sostenibile è vicino”. Quest’ultima scheda conteneva le caratteristiche di Citroën AMI e la contestualizzava come soluzione di mobilità elettrica, ma presentava anche la nuova concept car elettrica Citroën oli [ALL-Ë], che racchiude la nuova visione strategica del Brand e ispirerà i futuri modelli della gamma. In una fase successiva sono entrati in azione i ragazzi e i veicoli elettrici, che hanno dato vita a un tour educational composto da 20 tappe, in ognuna delle quali si sono tenuti degli incontri formativi in cui i relatori di Citroën Italia hanno tenuto vere e proprie lezioni sui segreti della guida elettrica, scoperti e messi in pratica dagli studenti che hanno poi avuto la possibilità di effettuare dei Test Drive a bordo di Citroën Ami 100% elettrico, accompagnati da driver professionisti. In totale, sono stati registrati 2.195 Test Drive, che hanno coinvolto ragazzi tra i 14 e i 19 anni, i loro insegnanti e i Dirigenti scolastici.

Nel 2023 spazio a “GënerationAMI – l’electric mobility per lo sport”

La nuova campagna educativa si avvale dei due patrocini ministeriali e della collaborazione con la Lega Nazionale Pallacanestro e dei suoi 10.000 atleti iscritti (di età compresa tra i 14 e i 18 anni). Venti Società Sportive hanno sponsorizzato il progetto, offrendo la possibilità di entrare nelle palestre e nei palazzetti sportivi, per incontrare i giovani e le giovani atlete, con un format che resta invariato rispetto all’edizione precedente. Gli oltre 11.500 atleti riceveranno il kit digitale per approfondire la loro conoscenza sulla mobilità urbana elettrica con zero emissioni a vantaggio dell’ambiente, della salute dei cittadini e della comodità di guida. Alla fine, dopo una fase di verifica, verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i ragazzi valido per ricevere Crediti Formativi riconosciuti dall’Istituto Scolastico. I ragazzi potranno partecipare inoltre al Concorso a Premi GënerationAMI, che mette in palio, per un vincitore estratto tra tutti i partecipanti, un comodato d’uso gratuito di 6 mesi di Citroën AMI e per la società sportiva di riferimento un voucher di 500€ per l’acquisto di materiale utile per la palestra. Per saperne di più, è possibile visitare il sito web www.generationami.it.