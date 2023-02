Geely Zeekr X: crossover elettrico dalla Cina

La Zeekr X di Geely è un veicolo molto discusso in Cina, ma ora che sono apparse le prime immagini, sembra piacere molto con la sua figura da crossover elettrica. La nuova Zeekr X, è stata spesso annunciata con il nome in codice di “Zeekr 003” ed è il terzo modello della casa dopo la berlina Zeekr 001 e la Zeekr 009 MPV. Il nuovo crossover è fondato sul pianale SEA di Geely, usato anche sulla Smart #1 e della prossima Volvo XC30. Indice Le prime indiscrezioni Le versioni Geely Zeekr X: batterie

Le prime indiscrezioni

La vettura dovrebbe essere offerta senza le maniglie delle porte e secondo i media cinesi, queste dovrebbero essere cambiate con minuscoli pulsanti nei montanti B e C. Tuttavia, ci sono altre foto che sono state pubblicate dal MIIT (Ministero cinese dell’Industria e dell’Information Technology), nelle quali viene mostrata la vettura con delle maniglie a scomparsa. Infatti, si pensa che nelle versioni standard del modello ci possano essere sia in formato a scomparsa che con i pulsanti. Forse quelle più esclusive potrebbero far parte degli optional o della versione di punta della gamma.

Le versioni

Per quanto riguarda le versioni, la Zeekr X sarà proposta in due differenti versioni:

Trazione integrale : dotata di motore elettrico anteriore con una potenza di 156 Cv e uno posteriore da 272 Cv. La vettura sarà autolimitata a 190 km/h e il suo peso dovrebbe essere di 1.945 kg.

: dotata di motore elettrico anteriore con una potenza di 156 Cv e uno posteriore da 272 Cv. La vettura sarà autolimitata a 190 km/h e il suo peso dovrebbe essere di 1.945 kg. Trazione posteriore: dotata di motore elettrico che sviluppa una potenza di 272 Cv e dal peso di 1.885 kg (la velocità massima è autolimitata a 185 km/h).

Geely Zeekr X: batterie

Il pacco batterie è realizzato dalla CATL e attualmente, non abbiamo ulteriori informazioni su quanto possa essere la capacità e l’autonomia. Tuttavia, si vocifera di un pacco batterie di almeno 86 kWh, in grado di offrire un’autonomia di 550 km con una sola carica (secondo il ciclo CLTC). La vettura verrà presentata ufficialmente al Salone dell’Auto di Shanghai nel mese di aprile e arriverà sul mercato cinese all’inizio del secondo trimestre. Inoltre, entro quest’anno la vettura verrà spinta anche in Europa, prima di tutto nei mercati del Nord Europa tra cui Norvegia, Paesi Bassi e Svezia.