Chi non sognerebbe di scegliere la propria prima auto tra ben 28 veicoli di lusso? È il caso di Nick, un sedicenne che ha ricevuto dal padre collezionista l’opportunità unica di selezionare la sua auto d’esordio da una straordinaria collezione auto che include Maserati, muscle car americane e altri capolavori su quattro ruote.

Giovane sceglie la solida Saab cabrio

La collezione del padre è un vero tesoro automobilistico, con modelli rari che spaziano dalle sportive più aggressive alle berline di prestigio. Tra le opzioni più affascinanti spiccavano una sontuosa Maserati dal valore di 110.000 dollari, una Dodge Dynasty, una Ford Crown Victoria e una Saab 93 Aero.

La scelta, però, non è stata affatto semplice per il giovane appassionato. Dopo aver provato la potente Maserati, Nick ha voluto esplorare altre possibilità. La Dodge Dynasty è stata esclusa per le sue problematiche meccaniche, mentre la Crown Victoria non ha saputo conquistarlo. Alla fine, è stata la Saab 93 Aero a trionfare, grazie al suo perfetto equilibrio tra comfort e guidabilità.

La decisione ha sorpreso il padre, che ha comunque apprezzato la maturità del figlio nel selezionare un’auto più adatta a un guidatore alle prime armi. Nick, entusiasta, non vede l’ora di sfoggiare la sua nuova compagna di viaggio nel parcheggio della scuola.

Una storia bizzarra

Questa storia va oltre la semplice scelta di un’auto: è un esempio di come la passione per i motori possa unire generazioni. Il giovane sta già progettando di condividere la sua esperienza su un canale YouTube, forse preludio alla costruzione di una futura collezione personale.

L’eccezionale raccolta di veicoli è stata ulteriormente valorizzata grazie a SBX Cars, una piattaforma d’aste globale associata a Supercar Blondie, specializzata nella commercializzazione di alcune delle auto di lusso più prestigiose al mondo. Sebbene non sia comune iniziare la propria avventura automobilistica con un veicolo di tale calibro, la storia di Nick potrebbe ispirare altri giovani appassionati di motori a inseguire il sogno di costruire la propria collezione in futuro.