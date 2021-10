Foxconn svela i Model C, E e T

Foxconn ha sfruttato il suo evento Tech Day per presentare tre prototipi elettrici noti come Model C, Model E e Model T.

Foxconn Model C: il crossover

La Model C è un crossover relativamente elegante che presenta un cofano in fibra di carbonio e fari sottili separati da un badge “Foxtron”. Vanta un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,27 e ciò è stato reso possibile con un design elegante, che incorpora una carrozzeria aerodinamica e maniglie delle porte montate a filo. Il modello sfoggia anche un rivestimento nero, una sezione superiore a contrasto e luci posteriori a LED avvolgenti. In quanto a dimensioni misura 182,7 pollici (4640 mm) di lunghezza e ha un passo di 112,6 pollici (2860 mm). Ciò gli consente di ospitare fino a sette persone. Parlando degli interni l’abitacolo presenta un quadro strumenti digitale minimalista e un sistema di infotainment indipendente. Vanta anche un cambio con comando rotante, un volante a fondo piatto e solo una manciata di controlli fisici. Le specifiche sulle prestazioni sono limitate, ma secondo quanto riferito il Modello C sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi. Il crossover dovrebbe anche avere un’autonomia di 700 km.

Foxconn Model E: la berlina

La Model E è stata progettata congiuntamente con Pininfarina e ricorda i modelli Audi. Monta ruote enormi e dispone di unità di illuminazione in grado di visualizzare messaggi ad altri automobilisti. Altri punti salienti includono specchietti laterali digitali, parafanghi posteriori muscolosi e prese d’aria sul parafango anteriore. Foxconn definisce quest’auto come una “berlina ammiraglia di lusso tecnologicamente innovativa”, quindi non sorprende che il modello sia dotato di interni lussuosi e high-tech. Il guidatore siede dietro un volante rivestito in pelle con un quadro strumenti digitale indipendente affiancato da altri due display. L’auto sfoggia anche un enorme tetto panoramico in vetro e un abitacolo posteriore che può essere trasformato in un “ufficio mobile dedicato”. Dietro ci sono due sedili posteriori individuali separati da una console con un ampio display. Nonostante sia stato progettato per essere guidato da un autista, il Modello E dispone di ben 740 CV e può scattare da 0 a 100 all’ora in 2,8 secondi. Si dice anche che l’auto abbia un’autonomia di 750 km.

Foxconn Model T: l’autobus

Ultimo ma non meno importante è il Modello T che è descritto come un “autobus urbano alla moda”. Non sembra molto eccitante, ma ha un’autonomia di oltre 400 km e può raggiungere una velocità massima di 120 km/h.