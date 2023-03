Formula1, lutto per Ben Sulayem: morto il figlio in un incidente

Eravamo venuti a conoscenza della tragica notizia in tarda mattinata, poi un comunicato della Federazione Automobilistica degli Emirati Arabi ha confermato quanto accaduto al figlio del Presidente della FIA, che però non ha rilasciato comunicati ufficiali, per rispettare la privacy della famiglia.

Il comunicato

Riportiamo la traduzione del comunicato della Federazione Automobilistica degli Emirati Arabi, già ripresa da altre testate autorevoli:

“Nel nome di Dio, il più misericordioso (o anima rassicurata, ritorna al tuo Signore soddisfatta e compiaciuta, quindi entra tra i Miei servi ed entra nel Mio Paradiso). Grande verità di Dio, con grande tristezza e dolore, e con cuori umili soddisfatti della volontà e del destino di Dio, l’Organizzazione dei Motori e Motocicli degli Emirati porge le più sincere condoglianze a Sua Eccellenza Mohammed Ahmed Ben Sulayem, presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA), per la morte del figlio Saif Muhammad bin Sulayem. Chiediamo a Dio Onnipotente di benedire il defunto con l’abbondanza della sua misericordia, di consolare la sua famiglia e i suoi parenti. Apparteniamo ad Allah e a lui ritorneremo”.

Amava il motorsport

Saif, il figlio più giovane di Ben Sulayem, aveva le corse nel sangue, amava le auto da corsa e il motorsport. Aveva iniziato a correre nella stagione 2016/2017 nella UAE Formula 4, ritrovandosi in griglia al fianco di alcuni piloti che oggi corrono in Formula1, come Oscar Piastri (McLaren) e Logan Sargeant (Williams). I risultati non furono all’altezza della sua forte passione per le competizioni, ma Saif spesso seguiva il padre sui circuiti di tutto il mondo. Le condoglianze di Autoblog vanno al Presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem e alla sua famiglia.