Formula 4, terrore a Vallenlunga: Cenyu Han coinvolto in un terribile incidente

Attimi di profonda paura in occasione dell’ultima tappa del Campionato italiano di Formula 4 che si è svolta domenica tra i cordoli della pista di Vallelunga. In gara 3 è avvenuto un pauroso incidente che ha avuto come protagonisti Joshua Duerksen e Cenyu Han. I due piloti hanno avuto un contatto che ha provocato uno spettacolare quanto terribile incidente, con la vettura di Han che si è ribaltata numerose volte finendo nella via di fuga completamente distrutta.

Tanta paura

Le prime immagini trasmesse dalla regia hanno fatto presagire il peggio, considerando le bruttissime condizioni della monoposto che risultava completamente accartocciata. Per fortuna, poco dopo la regia ha mostrato Cenyu uscire dall’abitacolo con le proprie gambe ed illeso, regalando così a tutti un sospiro di sollievo. Anche Duerksen non ha riportato ferite a causa dell’impatto. In seguito, Cenyu Han ha postato un selfie suoi canali social ufficiali rassicurando i propri sostenitori sulle sue condizioni fisiche.

La classifica

Per quanto riguarda il risultato finale, Oliver Bearman è riuscito a mettere a segno una tripletta, inoltre sul podio sono saliti nuovamente Montoya e Tramnitz.