Il 6 agosto 1965 segna una data storica per Ford e il settore dei veicoli commerciali: la produzione del primo Ford Transit nello stabilimento di Langley, Berkshire. Questo nuovo modello rappresentava una rottura rispetto ai precedenti furgoni Ford Thames, grazie al suo design innovativo e alla versatilità che offriva ai professionisti di vari settori.

Il Ford Transit era progettato per essere robusto e affidabile, con un ampio spazio di carico e un motore montato anteriormente che garantiva una migliore distribuzione del peso e manovrabilità. Le prime versioni erano equipaggiate con motori a benzina Kent o V4, e venivano prodotte in diverse varianti di passo e capacità di carico, adattandosi alle esigenze di una clientela vasta e diversificata.

Ford Transit negli anni ’70 e ’80, crescita e popolarità

Negli anni ’70 e ’80, il Ford Transit divenne sinonimo di affidabilità e convenienza. Durante questo periodo, Ford introdusse motori diesel, ampliando ulteriormente la gamma e riducendo i costi operativi per i proprietari. Il veicolo conquistò una solida reputazione in tutta Europa e non solo, diventando uno strumento indispensabile per artigiani, commercianti e aziende di trasporto.

Gli Anni ’90, modernizzazione e globalizzazione

Con l’arrivo degli anni ’90, il Transit subì significative evoluzioni. La terza generazione, lanciata nel 1986, vide l’introduzione di nuovi motori, miglioramenti nella sicurezza e comfort per il conducente. Questo decennio fu caratterizzato anche dall’espansione della produzione al di fuori dell’Europa, con nuovi stabilimenti in Asia e Sud America, consolidando la presenza globale del Transit.

Il nuovo millennio, tecnologia e efficienza

L’inizio del nuovo millennio segnò l’arrivo della quarta generazione del Ford Transit nel 2000, con ulteriori miglioramenti tecnologici e una maggiore attenzione all’efficienza del carburante e alle emissioni. Ford introdusse il Transit Connect, un modello più compatto destinato ai mercati urbani, ampliando ancora di più la gamma di veicoli commerciali offerti.

2010-2020: innovazione e sostenibilità

Negli ultimi anni, il Ford Transit ha continuato a evolversi con l’introduzione di tecnologie avanzate e soluzioni sostenibili. La quinta generazione, introdotta nel 2013, ha visto l’implementazione di sistemi di assistenza alla guida, connettività avanzata e motori EcoBlue, che offrono miglioramenti significativi in termini di efficienza del carburante e riduzione delle emissioni.

Il futuro del Ford Transit, verso la mobilità elettrica

Guardando al futuro, Ford sta puntando sull’elettrificazione della sua gamma di veicoli commerciali. Il Transit Custom Plug-In Hybrid e l’E-Transit completamente elettrico rappresentano i primi passi verso una gamma completamente elettrica, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni di trasporto sostenibili e riducendo l’impatto ambientale del trasporto commerciale.