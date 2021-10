Ford Tourneo Connect 2022: la nuova generazione della multispazio

Ecco la nuova generazione della multispazio Ford Tourneo Connect, in arrivo sul mercato europeo nel corso della primavera del 2022. Oltre alla configurazione standard, sarà disponibile anche la variante a passo lungo con l’abitacolo a sette posti. La gamma, invece, sarà declinata negli allestimenti Active, Sport e Titanium.

Anche a trazione integrale

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova multispazio Ford Tourneo Connect sarà proposta con il propulsore a benzina 1.5 EcoBoost da 114 CV di potenza e 220 Nm di coppia massima, affiancato dal motore diesel 2.0 EcoBlue nelle declinazioni da 112 CV di potenza e 280 Nm di coppia massima o 122 CV di potenza e 320 Nm di coppia massima. Inoltre, è previsto anche l’abbinamento con il cambio automatico a doppia frizione PowerShift a sette rapporti, nonché con la trazione integrale AWD.

Gli allestimenti nel dettaglio

L’allestimento Active della nuova multispazio Ford Tourneo Connect sarà riconoscibile per lo stile da SUV della carrozzeria, i cerchi in lega bicolore da 17 pollici di diametro, la calandra a nido d’ape e la specifica colorazione Boundless Blue. L’allestimento Sport, invece, è caratterizzato da elementi specifici come il cofano motore in chiave sportiva, il paraurti anteriore dedicato e i cerchi in lega da 17 pollici di colore scuro, senza dimenticare il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici di serie. Infine, l’allestimento Titanium prevede gli elementi della carrozzeria in cromo satinato, i vetri posteriori oscurati e i cerchi in lega da 16 pollici di diametro.