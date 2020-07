Ford Tourneo Connect: la versione Active con lo stile da SUV

Di Dario Montrone martedì 21 luglio 2020

Assieme al veicolo commerciale Transit Connect di dimensioni compatte, il gemello multispazio Ford Tourneo Connect sarà proposto nella versione Active con lo stile da SUV della carrozzeria e l'assetto rialzato



Entro fine debutterà il nuovo Ford Tourneo Connect Active, ovvero la versione con lo stile da SUV del multispazio che rappresenta il gemello del veicolo commerciale Transit Connect di dimensioni compatte. Oltre alla variante standard a cinque posti, la relativa gamma comprenderà anche la configurazione a passo lungo con l'abitacolo a sette posti.

Esteticamente, il nuovo Ford Tourneo Connect Active è riconoscibile per la maggiore altezza da terra di 24 mm all'avantreno e 9 millimetri al retrotreno, nonché per le barre sul tetto, i paraurti anteriore e posteriore specifici, i cerchi in lega da 17 pollici di diametro a cinque razze in metallo lucido con i dettagli scuri a contrasto, la calandra dedicata, il rivestimento aggiuntivo laterale antigraffio su passaruota, paraurti posteriore e calotte degli specchietti retrovisori ed i badge laterali Active. La gamma cromatica comprenderà anche le specifiche tinte Sedona Orange e Solar Silver, mentre l'abitacolo sarà caratterizzato da motivi, cuciture dei sedili e dettagli a contrasto di colore blu.

Motorizzazioni e altri dettagli

A livello di motorizzazioni, il nuovo Ford Transit Connect Active sarà proposto con l'unità diesel 1.5 EcoBlue nelle declinazioni da 100 CV e 120 CV di potenza, in abbinamento al cambio manuale a sei marce, oppure al cambio automatico ad otto rapporti. Inoltre, potrà essere dotato del differenziale meccanico mLSD a slittamento limitato, disponibile come optional. Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, la dotazione di serie sarà completa dei dispositivi Intelligent Speed Limiter, Pre Collision Assist con Active Braking, Side Wind Stabilization e Active Park Assist.