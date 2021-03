Ford RS200 Evolution: all’asta negli Stati Uniti

La Ford RS200, un nome che rimanda alla memoria in modo fulmineo il Gruppo B di Rally, quello che negli anni ’80 è riuscito a creare un’aura di magia e follia, che dura ancora adesso. La vettura dell’Ovale Blu fa parte di quella straordinaria categoria ed è uno dei motivi per cui ancora adesso la RS200 possiede un fascino imperituro. A questo va aggiunto che ne sono state realizzate solo 200 unità stradali, delle quali 24 sono state trasformate in Evolution, una versione ancora più potente e aggressiva. Recentemente una Evolution è diventata protagonista di un’asta negli USA, con un prezzo di partenza stellare.

Pochi chilometri

L’esemplare in vendita è targato 1986 e ha alle spalle una curiosa storia. È stato acquistato e portato in Norvegia dall’attuale proprietario nel 2017. Poi, un anno dopo è stato trasferito in Inghilterra dove è stato rifatto il motore e infine negli Stati Uniti d’America, dove risiede in questo momento. Un giro del mondo in poco tempo, ma il paradosso è che la vettura nel corso di questi trentacinque anni è stata usata ben poco, avendo all’attivo solamente 800 km. Certo, non è un’auto da “passeggio”, dato che sotto al cofano nasconde un motore a quattro cilindri da 2.1 litri con potenze di circa 600 CV. In sostanza, una belva sputafuoco. In questo specifico esemplare, poi è stata rifatta anche la pompa carburante (Holley) ed è istallato un nuovo impianto di scarico completamente in acciaio inossidabile. Un’occasione da non farsi sfuggire.

Prezzo da capogiro

L’asta non è ancora volta al termine, mancano soltanto pochi giorni alla chiusura, ma il prezzo è già arrivato alle stelle. Per potarsi a casa questa fuoriserie servono – attualmente – ben 285.000 dollari, quasi 240.000 euro. È possibile che il suo valore possa continuare ad aumentare e superare anche la fatidica soglia dei 300.000 dollari, nonostante siano presenti alcuni difetti, specialmente nell’abitacolo, bisognoso di una certa restaurata.