Ford Ranger Raptor Special Edition: look ancora più aggressivo

La Casa dell’Ovale blu ha annunciato il prossimo arrivo dell’inedita Ford Ranger Raptor Special Edition, versione a tiratura limitata del celebre pick-up sportivo americano in grado di offrire finiture più lussuose e un look dal carattere aggressivo.

Look racing

Disponibile presso i dealer ufficiali a partire da ottobre 2021, la Special Edition potrà essere personalizzata con le livree esterne Performance Blue, Conquer Grey e Frozen White, tutte abbinate a due stripes nere opache con linee rosse a contrasto. Queste ultime sono dedicate al cofano motore, al tetto e alla parte inferiore delle fiancate. Un ulteriore tocco di colore arriva dai ganci di traino anteriori di colore rosso, mentre passaruota, paraurti anteriore e posteriore, maniglie delle porte e mascherina sono rifiniti in nero opaco.

Abitacolo lussuoso e aggressivo

L’abitacolo è stato reso più lussuoso ed aggressivo grazie alla presenza dei sedili sportivi ad alto contenimento rivestiti in pelle nera ed impreziosita da cuciture in contrasto di colore rosso, con queste ultime dedicate anche al volante, alla strumentazione e ai pannelli porta.

Corredo tecnico di primo livello

Il Raptor Special Edition non dovrebbe offrire particolari modifiche meccaniche. Secondo il Costruttore americano questa edizione speciale sfrutterà il medesimo telaio studiato per la guida in off-road ad alte velocità, dotato di carreggiata più larga di 150 mm e di un’altezza maggiorata di 51 mm rispetto al Ranger XLT. Il reparto sospensioni è caratterizzato all’anteriore da doppi bracci trasversali in alluminio e al posteriore da uno schema multi-link.

Non mancano ammortizzatori Fox regolabili (con smorzamento variabile), mentre i pneumatici sono All-terrain General Grabber AT3. Sotto il cofano batterà il propulsore diesel bi-turbo EcoBlue 2.0 litri da 213 CV e 500 Nm di coppia, gestiti da un cambio automatico a 10 rapporti.

Protagonista di un film

Il nuovo Ranger Raptor Special Edition è inoltre protagonista di “The Good, the Bad and the Bad-RSE“, una pellicola distribuita direttamente Ford che punta sull’azione e sullo stile western, due elementi che ben si sposano con le caratteristiche di questo incredibile pick-up.