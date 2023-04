Ford Puma elettrica: arriverà nel 2024 con 136 cavalli e 370 km di autonomia

Nel 2024 debutterà Ford Puma elettrica. La versione a zero emissioni del crossover di Ford quando arriverà sul mercato rivaleggerà con vetture del calibro di Peugeot e-2008 e la prossima Mini Aceman. A proposito di questo futuro modello di Ford, segnaliamo che nelle scorse ore sono emersi i primi dettagli tecnici. La vettura enterà in produzione all’inizio del 2024 presso lo stabilimento di Craoiva in Romania dove viene prodotta anche la Ford Puma a combustione.

Emersi i primi dettagli tecnici della futura Ford Puma elettrica

Ford Puma elettrica condividerà la stessa piattaforma e lo stesso motore con il furgone Ford E-Transit Courier che è stata da poco rivelato. La stessa Ford ha confermato per questo modello l’architettura B2E a trazione anteriore usata anche da E-Transit confermando che i due veicoli avranno molte cose in comune. Questo significa che come il furgone anche il futuro crossover elettrico sarà dotato di una singola batteria da 55 kWh che con un caricabatterie da da 100 kW potrà essere ricaricata in 35 minuti dallo 0 all’80%. Mentre in appena 10 minuti sarà possibile ricaricarlo di circa 87 km. L’autonomia sarà di circa 370 km mentre la potenza del motore elettrico sarà pari a 136 cavalli.

E-Transit dispone anche di altri due motori elettrici tra cui i clienti possono scegliere. Si tratta dei propulsori elettrici da 184 e 269 CV. Ipotizziamo che la stessa scelta verrà data anche ai futuri clienti di Ford Puma elettrica. Quanto ai prezzi al momento non sono stati rivelati ma ovviamente saranno più elevati rispetto alla versione con motore a combustione. Qui vi mostriamo un render del sito Autocar che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro modello di Ford.