Ford Mustang sbanda e sbatte contro una Kia Sorento [Video]

Il conducente di una Ford Mustang, dopo aver perso il controllo della muscle car statunitense, è piombato con la sua auto contro una KIA Sorento tranquillamente incolonnata nella sua corsia. Il tizio al volante della vettura sportiva americana, per mettersi in mostra, all’uscita da un incrocio si concede un vigoroso colpo d’acceleratore, ma non riesce a controllare la successiva derapata, finendo dal lato opposto della strada, per schiantarsi contro il SUV coreano…e che fa? Subito dopo scappa!

Un video mostra la scena, fino alla fuga con inseguimento da parte del proprietario della Kia Sorento che, vista l’indifferenza dell’altro, salta il cordolo per cercare di riportarlo ai suoi doveri o, almeno, per guadagnare il numero di targa della Ford Mustang. Sembra che anche dei motociclisti vogliano dargli una mano nell’impresa.

Il crash si è verificato in concomitanza con un raduno di auto vicino a Meadowood Drive, nel Delaware. Non sappiamo se l’uomo al volante della muscle car americana fosse un partecipante all’evento. Pare che nell’area si siano verificati diversi incidenti per l’esuberanza dei radunisti. Evidentemente, in molti, non capiscono il senso dei meeting automobilistici, il cui scopo non è quello di regalare una valvola di sfogo all’ignoranza e all’esuberanza più dissennata.