Ford Mustang Mach-E: prezzi, autonomia e versioni

La Casa dell’Ovale blu è pronta all’importante passo che la porterà verso una nuova mobilità a zero emissioni grazie al debutto sul mercato nel febbraio 2021 della nuova Ford Mustang Mach-E, SUV 100% elettrico ad alte prestazioni che “segue le orme” della celebre ed omonima pony car americana.

Look muscoloso e abitacolo hi-tech

Dal punto di vista estetico, la Mustang Mach-E si distingue per le sue forme muscolose e dinamiche che richiamano la storica coupé Mustang, mentre all’interno dell’abitacolo troviamo un ambiente estremamente minimale e hi-tech, dominato dall’enorme display centrale da 15 pollici dell’infotainment Sync (in grado di apprendere le abitudini del conducente) che si sviluppa in senso verticale, richiamando l’impostazione vista sulle Tesla. Grazie all’uso del proprio smartphone è possibile gestire numerose funzioni della vettura in remoto, a partire dallo sbloccaggio delle portiere e fino ad arrivare alla gestione della ricarica elettrica. Non manca un’offerta di ADAS molto evoluti, tra cui spicca il Co-pilot con Park assist, mentre la guida viene gestita tramite i settaggi del driving mode.

Al contrario della sorella caratterizzata da un baricentro decisamente più basso, la Mustang Mach-E può ospitare comodamente 5 persone adulte, grazie all’uso di una nuova architettura che permette di ospitare il pacco batterie nel sottoscocca. Ottima anche la capacità di carico del vano bagagli che passa da un minimo di 402 litri fino ad un massimo di 1.420 litri se si abbatte il divano posteriore, a cui si aggiunge un secondo vano anteriore da ben 81 litri. Degna di nota è la presenza del tetto panoramico fisso in vetro che consente di mantenere l’ambiente interno fresco d’estate e caldo d’inverno grazie all’uso di un sofisticato sistema di protezione ad infrarossi.

Gamma e autonomia

Come abbiamo accennato in precedenza, la Mach-E debutterà in Italia il prossimo febbraio in versione First edition da 351 CV, con prestazioni dichiarate che parlano di uno 0-100 km/h effettuato in 5 secondi, velocità massima di 183 km/h. In un secondo momento, la gamma del SUV elettrico è destinata ad allargarsi in maniera esponenziale.

La gamma della nuova Mustang Mach-E

L’offerta si apre con la Mustang Mach-E Standard Range da 269 CV scaricati sulla trazione posteriore e 440 km di autonomia. Questa variante proposta da 49.900 euro – che diventano 43.680 euro in promozione – propone di serie: Luci a LED, climatizzatore automatico bi-zona, volante e sedili anteriori riscaldati, cerchi da 18 pollici.

Salendo di livello troviamo la Mustang Mach-E Extended Range da 294 CV e 600 km di autonomia, sempre a trazione e posteriore proposta da 56.750 euro (50.530 euro in promozione).

La Mustang Mach-E Standard Range AWD vanta la trazione integrale, 269 CV di potenza e 400 km di autonomia. La dotazione si arricchisce con: cerchi da 19″, abbaglianti LED, inserti carbon look, sedili anteriori elettrici a 8 vie.

La Mustang Mach-E Extended Range AWD vanta 351 CV, 540 km di autonomia, trazione posteriore e viene proposta da 66.850 euro.

Al top di gamma si posiziona la Mustang Mach-E Extended Range AWD First Edition (351 CV e 540 km) da 71.050 euro.

Autonomia intelligente

La Casa dell’Ovale blu mette a disposizione un “internet range” che calcola con estrema precisione i km residui. Per le operazioni di ricarica, la Mustang Mach-E sfrutta colonnine DC fino a 150 kW, punti di ricarica standard e wall box. Con il doppio cavo fornito di serie, l’80% di ricarica è possibile in sei ore circa sfruttando 11 kW.