Ford Mustang Mach-E 1400 vs Mustang Cobra Jet: drag race [Video]

Sfida di accelerazione estrema fra una Ford Mustang Cobra Jet e una Ford Mustang Mach-E 1400, per una resa dei conti elettrizzante. La battaglia è andata in scena negli Stati Uniti d’America, in uno di quei nastri d’asfalto destinati alle drag race, specialità molto in voga sul lato opposto dell’Oceano. I due modelli non erano mai stati messi l’uno di fronte all’altro prima di oggi.

Chi ha vinto tra le due auto elettriche? Non vi anticipiamo il verdetto della gara multipla, per non togliervi il piacere della sorpresa. Non vi resta che guardare il video per scoprirlo. Qui vogliamo solo aggiungere alcune informazioni tecniche sulle vetture full-electric protagoniste della battaglia sul quarto di miglio.

Da un lato una Mustang Mach-E 1400, spinta da sette motori elettrici (tre davanti e quattro dietro), per una potenza combinata di 1400 cavalli, scaricati sulle quattro ruote motrici. Dall’altro una Mustang Cobra Jet, dotata di un poker di propulsori a batteria, per una potenza massima complessiva di 1502 cavalli, scaricati sulle sole ruote posteriori, che però non faticano troppo a dare il giusto grip all’immensa energia. Nella sfida multipla tutto si svolge molto velocemente, ma manca una componente romantica che è fonte di genuine emozioni: il sound meraviglioso dei migliori motori endotermici. A voi il video della lotta fra le Mustang. Buona visione!