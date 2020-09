Mustang Cobra Jet 1400: debutto alla drag race di Indianapolis

Di Rosario Scelsi venerdì 4 settembre 2020

Motori pronti a spingere con energia brutale, ma senza sound, per l'evento di drag racing scelto per il battesimo in pubblico della Mustang Cobra Jet 1400

Debutto luminoso per il prototipo completamente elettrico della Mustang Cobra Jet 1400, che ha mostrato le sue doti nei test degli U.S. Nationals della NHRA (National Hot Rod Association), considerati il più prestigioso evento di drag racing al mondo. Nella suggestiva cornice di Indianapolis, il modello punta a stupire questo weekend, correndo per la prima volta in pubblico con Bob Tasca III al volante.

La tela ambientale è quella giusta, per regalare grandi emozioni agli appassionati delle gare di accelerazione, curiosi di scoprire tutto il potenziale dell'auto elettrica dell'Ovale Blu, la cui potenza combinata è pari a quella messa sul piatto da tre motori Mustang GT V8 my 2021.

Sviluppata da Ford Performance in parallelo al prototipo Mustang Mach-E 1400, la Cobra Jet 1400 nasce (come l'altra del resto) per mostrare le capacità tecnologiche e di innovazione del marchio Ford nell'universo EV (electric vehicle).

Energia brutale, ma senza gas di scarico, per la singolare muscle car statunitense, che vola rasoterra, sbriciolando l'asfalto col vigore della sua energia, frutto dei 1.400 cavalli di potenza, con 1.490 Nm di coppia istantanea. Questo dragster completamente elettrico promette di bruciare i 400 metri con partenza da fermo in meno di 8 secondi, regalando una velocità d'uscita superiore ai 270 km/h: numeri spaventosi, che danno la dimensione della sua straordinaria accelerazione.

Per il marchio dell'Ovale Blu è il primo modello a batteria nato espressamente per la specifica categoria, solitamente affollata di rombanti creature che fanno vibrare le vette delle montagne a chilometri di distanza. La Mustang Cobra Jet 1400 è un omaggio, in chiave moderna, alla storica Cobra Jet, grande icona delle gare di accelerazione di fine anni sessanta. Ora non ci resta che attendere come si comporterà nell'evento drag racing di Indianapolis, dove i presenti potranno scoprire le cose che è in grado di fare nel suo terreno d'elezione.