Ford Kuga Black: nuovo pacchetto per la plug-in

La Ford Kuga Plug-in Hybrid sta riscuotendo un successo di vendite in tutto il territorio europeo. Durante la prima metà del 2022 la popolare crossover dell’Ovale Blu si è infatti aggiudicata il titolo di auto ibrida plug-in più venduta (PHEV). Un titolo che ha ottenuto anche nel 2021 con oltre 23.000 unità vendute e superando di oltre il 28% la seconda PHEV più venduta. Con la premessa di dare un nuovo impulso alle vendite e consolidare questa posizione di leadership, Ford ha introdotto un’importante novità nella gamma ibrida plug-in con il pacchetto Ford Kuga Black. Un pack di design abbinato all’allestimento ST-Line X e caratterizzato da un aspetto più dinamico e sportivo.

Ford Kuga Black: abbinato solo alla ST-Line ibrida plug-in

I dettagli distintivi che il pacchetto Black apporta alla Kuga ST-Line X sono rapidamente identificabili. Per il massimo impatto visivo, il pacchetto, già disponibile presso i concessionari, aggiunge un tetto verniciato in nero. Un colore che ritroviamo anche per le calotte degli specchietti retrovisori esterni, per le prese d’aria della plancia anteriore e per lo spoiler posteriore. Il nero diventa anche il colore degli stemmi della linea ST di Kuga e delle scritte sul portellone. Anche i cerchi in lega da 20 pollici sono rifiniti in nero e fanno parte della dotazione standard.

Ford Kuga Black: configurazione PHEV standard

Per quanto riguarda la parte meccanica non ci sono modifiche. Il cuore della nuova Ford Kuga Plug-in Hybrid ST-Line X Black è il powertrain ibrido composto da un motore a benzina Duratec da 2,5 litri e un motore elettrico. Sviluppa una potenza totale di 225 CV e 200 Nm di coppia massima. Presenta una configurazione a trazione anteriore e può accelerare da 0 a 100 km/h in 9,2 secondi. La sua batteria agli ioni di litio fornisce un’autonomia al 100% elettrica che raggiunge i 67 chilometri secondo il ciclo WLTP.

Ford aggiunge nuovi sedili comfort alla gamma Kuga

Inoltre, e non meno importante, l’intera gamma Kuga beneficia di un nuovo sedile comfort certificato AGR. Questi sedili hanno una regolazione a 18 punti che consente di adattare la seduta a ogni persona.